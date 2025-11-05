Los hosteleros ofrecerán menús con atún rojo en las jornadas Cartagena con sabor a mar

La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) celebrará del 7 al 16 de noviembre las jornadas gastronómicas Cartagena con sabor a mar. La cita contará con la participación de varios restaurantes de referencia de la ciudad.

Durante estos días, 6 establecimientos de Cartagena ofrecerán menús especiales con el atún rojo como protagonista, junto a otros productos de la más alta calidad, «en una propuesta que une tradición, sostenibilidad y sabor mediterráneo», destacó la patronal hostelera local.

Durante el acto de presentación, al que asistieron representantes del Ayuntamiento de Cartagena, colaboradores y patrocinadores del evento, se destacó que Cartagena con sabor a mar nació «con el objetivo de poner en valor la riqueza gastronómica del mar y el trabajo de los hosteleros de la ciudad».

El secretario de Hostecar, José Carlos Ros, subrayó que el atún rojo es el gran embajador gastronómico de la ciudad y agradeció el apoyo de Ricardo Fuentes y del Ayuntamiento por su apuesta continua por el turismo gastronómico.

Además, Ros resaltó que estas jornadas representan «la unión entre mar, cocina y territorio», consolidándose como un referente en la Región de Murcia. Estas jornadas, de hecho, forman parte del programa de promoción gastronómica de Hostecar.