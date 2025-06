Un hostelero de Cartagena inicia una recogida de firmas para reconvertir los quioscos

Jesús Nicolás Miércoles, 11 de junio 2025, 00:31 Comenta Compartir

«Primero me dijeron que para enero, después que para Semana Santa y ahora lo mismo ni me dan la licencia cuando ya he hecho una inversión y cumplo con las distancias que me piden con respecto a otros edificios». Es el lamento de Raúl Rodríguez, propietario del popular bar La Paz, en las Casas de Peralta. Este hostelero buscaba reinventarse convirtiendo uno de los tradicionales quioscos rojos cartageneros en una churrería al igual que ya se produce en otros puntos de la ciudad hasta que, según denuncia, la negativa de una técnica municipal ha echado por tierra su proyecto de emprendimiento tras nueve meses de espera.

«No es solo mi caso»

«Me dice que se niega a autorizar la churrería porque no es partidaria de dar ese uso a los quioscos», cuenta Rodríguez, que anuncia a este periódico que, a partir de este martes, va a iniciar una campaña de recogida de firmas con la ayuda de más quiosqueros para solicitar una solución de futuro que acabe con el goteo de cierres de estos establecimientos. «Ya no es solo que esté mi posible negocio en riesgo, es que están en riesgo todos los que quieran hacer uso hostelero de los mismos».

Rodríguez señala que también habló con el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, quien reconoce que está haciendo un importante esfuerzo y asegura que le trasladó que se reuniría con la alcaldesa para intentar encontrar una solución. «Ella es mi última esperanza. Si se ponen a cerrar las churrerías y cafeterías que hay montadas en los quioscos va a ser un desastre, obligando a cerrar a gente que le queda unos diez años para jubilarse. Negocios con los que al final lo que estamos haciendo es dar vida a las calles».

Rodríguez alerta de que hay municipios como Almería que ya están tramitando acabar y restringir estos usos. El Ayuntamiento, por su parte, lleva cinco años tramitando una nueva ordenanza reguladora que no termina de cuajar. Desde el Consistorio aseguraron este mes a LA VERDAD que, para aprobar el texto normativo con todas las garantías legales, están recabando varios informes sectoriales que estiman necesarios.

