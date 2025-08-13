La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente vigila una zona de terrazas llenas de clientes en Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Hostecar vaticina buenos ingresos para los hosteleros durante este próximo puente

C. R.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:08

El litoral de Cartagena se mantiene como uno de los principales destinos para el puente de la Asunción de la Virgen, con previsiones muy positivas para el sector hostelero. Según la patronal, las zonas costeras están registrando una alta afluencia de visitantes, especialmente de origen nacional, aunque con un notable incremento en el número de turistas internacionales.

Según datos de la patronal del sector, un 70% de los establecimientos de restauración anticipan un considerable aumento en la afluencia de clientes para los días del puente.

Todo esto sucede, según las encuestas de Hostecar, en un contexto en el que los responsables de los establecimientos lamentan las serias dificultades que atraviesan para conseguir personal y poder cubrir la demanda propia de esta temporada. «Si no es por mi familia y los trabajadores de siempre, no hubiéramos podido sacar adelante el negocio este año», afirmó un hostelero de la costa.

La patronal, no obstante, consideró que el puente de agosto será «muy beneficioso», destacando que las reservas de última hora podrían terminar de redondear unas cifras muy positivas.

Mientras el litoral alcanza cifras récord, los negocios del casco histórico de Cartagena encuentran en el turismo de cruceros un factor clave para mantener su actividad durante los meses de verano. La bajada de clientela local —muchos residentes aprovechan para desplazarse a la costa o salir de la Región— se está viendo compensada por la llegada constante de cruceristas.

Desde Hostecar, valoraron muy positivamente el papel del turismo de cruceros como motor económico durante estos días y pusieron en valor la complementariedad entre el turismo de playa y el urbano, como palancas fundamentales para la dinamización del sector en la ciudad.

