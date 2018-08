La Hospitalidad recibe 98.000 euros para la atención a transeúntes La Concejalía de Servicios Sociales colabora con la entidad ubicada en San Antón para prestar «ayuda a las personas que más lo necesitan» C. R. CARTAGENA. Martes, 14 agosto 2018, 10:14

El Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado a la Hospitalidad de Santa Teresa el servicio de gestión de alojamiento temporal de transeúntes y personas sin hogar. Se trata de un programa donde el Consistorio tiene como objetivo principal «la atención de estas personas, en colaboración con otras administraciones y entidades del llamado Tercer Sector».

Entre los requisitos que se requieren para beneficiarse del servicio están el ser mayor de 18 años; no tener alojamiento estable; estar o no empadronado en el municipio y carecer de domicilio efectivo, o estar en situación de emergencia social o sobrevenida; y no tener posibilidad de cubrir necesidades básicas por sí mismos.

En el caso de los menores de edad, solo pueden ser acogidos si van acompañadas por sus tutores o si se encuentran en situación de emergencia.

«Los usuarios pueden ser derivados por parte de Servicios Sociales, que previamente estudian y valoran cada uno de los casos», recordó la alcaldesa y responsable del área de Servicios Sociales, Ana Belén Castejón. Y destacó: «Para nosotros, es fundamental que las personas que más lo necesitan sientan el apoyo de su administración más cercana. Se trata de casos que requieren actuar con urgencia».

La Hospitalidad Santa Teresa se compromete a remitir a diario un listado de ocupación, con el número de personas de su albergue de San Antón, los datos de cada uno de ellas y los profesionales que las atienden. El contrato abarca un año, a razón de 30 euros por persona y día, lo que supone un importe total de 98.000 euros.

Además, la Concejalía ya ha sacado a licitación el servicio de Respiro Familiar, destinado a familiares cuidadores de personas en situación de dependencia. El presupuesto es de 132.000 euros y el periodo para presentar ofertas acabará el 27 de agosto.