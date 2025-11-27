La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupos de trabajadores y usuarios conversan en los accesos al centro hospitalario una vez extinguido el fuego. Antonio Gil/ AGM

El hospital Santa Lucía se recupera del susto y retoma la normalidad en sus servicios

Las plantas afectadas por el incendio permanecen inutilizadas y la mayoría de afectados hallan cobijo en otras alas de la instalación y en el Rosell

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

Mientras continúa la valoración de los daños sufridos, el hospital Santa Lucía se recompone del enorme susto sufrido ayer. Según informaron desde la ... Consejería de Salud a este periódico, al cierre de esta edición, la previsión es que hoy sea un día de absoluta calma y normal funcionamiento en el complejo hospitalario de Cartagena. No obstante, habrá que esperar todavía tiempo hasta recuperar la plena operatividad en el bloque 5, el afectado por el incendio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El hospital Santa Lucía se recupera del susto y retoma la normalidad en sus servicios

El hospital Santa Lucía se recupera del susto y retoma la normalidad en sus servicios