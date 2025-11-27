El hospital Santa Lucía se recupera del susto y retoma la normalidad en sus servicios

Mientras continúa la valoración de los daños sufridos, el hospital Santa Lucía se recompone del enorme susto sufrido ayer. Según informaron desde la ... Consejería de Salud a este periódico, al cierre de esta edición, la previsión es que hoy sea un día de absoluta calma y normal funcionamiento en el complejo hospitalario de Cartagena. No obstante, habrá que esperar todavía tiempo hasta recuperar la plena operatividad en el bloque 5, el afectado por el incendio.

Las llamas tocaron sobre todo y fundamentalmente a unidades de hospitalización en las plantas tercera y superiores. Si bien el fuego se desarrolló y creció con rapidez a través de la fachada, en el interior, llegó a reventar alguna ventana por el calor. Atendida la primera emergencia, los Bomberos municipales revisaron todas las conducciones de suministros básicos, incluidas las de abastecimiento de oxígeno. En cada una de las plantas afectadas por el fuego había una media de 30 pacientes, mientras los afectados totales fueron 113.

En la planta segunda del bloque 5, sí se vio dañado el laboratorio del hospital, cuyo servicio se vio interrumpido. La suerte acompañó por su parte a Diálisis, a la que no llegó el humo precisamente por estar en la planta baja del bloque 5. El incendio se desarrolló y extinguió literalmente sobre sus cabezas.

En el bloque 5, cercado por las llamas, se libró el servicio de Diálisis, pero el laboratorio del hospital resultó dañado

Si bien algunas cirugías –7, en concreto– se tuvieron que reprogramar a causa del incendio, el resto de servicios hospitalarios continuaron ya en la tarde de ayer su actividad con absoluta normalidad, entre ellos, algunos indispensables como Urgencias, pero también el edificio de Consultas. Cabe recordar que el fuego se declaró en un momento especialmente complejo, con mucho trasiego de personal, que abandonaba y llegaba al hospital por el cambio de turno, y con los primeros usuarios acudiendo para pasar consulta con sus médicos y especialistas.

El Rosell, centro de referencia

La Consejería de Salud, a lo largo de la mañana de ayer y hasta el mediodía, fue ejecutando los diferentes traslados en ambulancia de los pacientes que amanecieron ingresados en las unidades tomadas por el humo. En busca de respetar el criterio de proximidad, los que pudieron se quedaron en el Santa Lucía y los que no fueron trasladados al otro hospital de referencia de Cartagena: el Rosell.

Ampliar Bomberos sanean la fachada de elementos que estaban inestables y corrían riesgo de caer. Javier Carrión/ AGM

El 80% de los pacientes, según Salud, encontraron debida atención en este otro centro. Todo ello, según recalcó el Gobierno regional, siguiendo las indicaciones médicas y en función de la patología de cada uno. Entre los afectados por el incendio, había pacientes oncológicos y también hematológicos. «Todos ellos siguen asistidos con la atención especializada que precisan y todos los profesionales permanecen en sus puestos, incluso con refuerzo de personal en distintos servicios», indicaron portavoces oficiales.

Salud recalcó la decisiva intervención de los sanitarios, que siguieron de manera escrupulosa el protocolo de emergencias

Fuentes sindicales consultadas por LA VERDAD señalaron que las plantas del Rosell empleadas en el realojamiento de estos usuarios fueron algunos sectores concretos de las plantas primera y segunda. También el hospital de día. Por si hacía falta, desde el Servicio Murciano de Salud también previeron posibles traslados al murciano hospital de La Arrixaca, donde se dispusieron camas que finalmente no fue preciso ocupar.

«La rápida intervención del personal del hospital y de los Bomberos de Cartagena ha favorecido que no se haya producido ningún herido ni afectados graves por el humo, y que el incidente haya quedado en solo daños materiales. Han actuado conforme al plan de autoprotección y emergencias, lo que ha garantizado que se vaciaran las plantas con la máxima rapidez», resaltaron desde el departamento que dirige el consejero Juan José Pedreño en un comunicado.