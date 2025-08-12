El hospital Santa Lucía de Cartagena suma tres nuevas salas de lactancia

C. R. Cartagena Martes, 12 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

El Hospital General Universitario Santa Lucía inauguró este martes tres nuevas salas de lactancia. Las nuevas instalaciones están distribuidas estratégicamente en diferentes áreas del centro hospitalario y diseñadas para ofrecer un espacio cómodo, seguro y privado donde las madres, tanto usuarias como trabajadoras, puedan amamantar o extraerse la leche materna.

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS), destacaron que esta iniciativa se integra en los proyectos de humanización del área de salud de Cartagena y contó con la colaboración de la empresa Ilboc y de la Fundación Fade, además de la empresa Talasur, que ha decorado las salas.

La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, visitó las instalaciones, con las que «se trata de garantizar la intimidad y comodidad de las trabajadoras y de las madres que acuden al centro hospitalario, lo que favorece unas condiciones seguras e higiénicas durante el proceso de amamantamiento y extracción de la leche materna en un entorno respetuoso con sus necesidades».

Una de las salas se encuentra ubicada en la unidad de hospitalización de Obstetricia, en la tercera planta. Las otras dos están en la zona de consultas de Pediatría, en la primera planta, y en la zona de Urgencias infantiles, en la planta baja del hospital.

Sillones y cambiadores

Todas están equipadas con sillones ergonómicos que se pueden utilizar tanto para la extracción de leche como para amamantar a los bebés en el caso de que se precise, dispensadores de gel hidroalcohólico, cambiadores y elementos informativos sobre lactancia y extractores eléctricos.

La puesta en marcha de estas salas, resaltó la Consejería de Salud en un comunicado, «responde al compromiso del área de Cartagena y a su comité de lactancia con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, así como con la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (Ihan), a la que está adherido el hospital».

La Comisión de Lactancia tiene entre sus objetivos asegurar la promoción, protección y fomento de la lactancia en la asistencia prenatal y en el postparto, así como recomendar la implantación de una política institucional relativa a lactancia materna, además de los medios que garanticen su cumplimiento para una lactancia feliz.