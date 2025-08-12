La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración de las tres nuevas salas de lactancia del hospital Santa Lucía. SMS

El hospital Santa Lucía de Cartagena suma tres nuevas salas de lactancia

C. R.

Cartagena

Martes, 12 de agosto 2025, 23:00

El Hospital General Universitario Santa Lucía inauguró este martes tres nuevas salas de lactancia. Las nuevas instalaciones están distribuidas estratégicamente en diferentes áreas del centro hospitalario y diseñadas para ofrecer un espacio cómodo, seguro y privado donde las madres, tanto usuarias como trabajadoras, puedan amamantar o extraerse la leche materna.

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS), destacaron que esta iniciativa se integra en los proyectos de humanización del área de salud de Cartagena y contó con la colaboración de la empresa Ilboc y de la Fundación Fade, además de la empresa Talasur, que ha decorado las salas.

La directora gerente del SMS, Isabel Ayala, visitó las instalaciones, con las que «se trata de garantizar la intimidad y comodidad de las trabajadoras y de las madres que acuden al centro hospitalario, lo que favorece unas condiciones seguras e higiénicas durante el proceso de amamantamiento y extracción de la leche materna en un entorno respetuoso con sus necesidades».

Una de las salas se encuentra ubicada en la unidad de hospitalización de Obstetricia, en la tercera planta. Las otras dos están en la zona de consultas de Pediatría, en la primera planta, y en la zona de Urgencias infantiles, en la planta baja del hospital.

Sillones y cambiadores

Todas están equipadas con sillones ergonómicos que se pueden utilizar tanto para la extracción de leche como para amamantar a los bebés en el caso de que se precise, dispensadores de gel hidroalcohólico, cambiadores y elementos informativos sobre lactancia y extractores eléctricos.

La puesta en marcha de estas salas, resaltó la Consejería de Salud en un comunicado, «responde al compromiso del área de Cartagena y a su comité de lactancia con la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, así como con la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (Ihan), a la que está adherido el hospital».

La Comisión de Lactancia tiene entre sus objetivos asegurar la promoción, protección y fomento de la lactancia en la asistencia prenatal y en el postparto, así como recomendar la implantación de una política institucional relativa a lactancia materna, además de los medios que garanticen su cumplimiento para una lactancia feliz.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  2. 2

    Desalojan a un grupo de jóvenes que había acampado en la playa de Cala Cortina
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6

    La policía que salvó a un niño de 5 años en una piscina de San Pedro del Pinatar: «Cada bocanada era un paso por vivir»
  7. 7 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  8. 8 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  9. 9 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  10. 10

    Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El hospital Santa Lucía de Cartagena suma tres nuevas salas de lactancia

El hospital Santa Lucía de Cartagena suma tres nuevas salas de lactancia