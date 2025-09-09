La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Avenida Tomás Ferro, en la zona donde ocurrió el siniestro. Google Maps

Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena

El fallecido, de 44 años, se encontraba trabajando en una empres del polígono industrial de La Palma

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:31

Un hombre de 44 años perdió la vida este martes por la tarde al caer en un pozo, en circunstancias de no han trascendido, cuando trabajaba en una empresa situada en la avenida Tomás Ferro, del polígono industrial La Palma de Cartagena.

Según informó el Centro de Coordenación de Emergencias, sus familiares llamaron a las 16.46 horas para alertar de que no había regresado del trabajo. Al lugar se movilizaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y Protección Civil de Cartagena, quienes solicitaron la presencia de la Guardia Civil, pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Tras su localización, y por orden de la policía judicial, a las 19.06 horas se procedió al rescate del cuerpo.

Siguiendo con el protocolo establecido, el accidente laboral mortal fue notificado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) para su correspondiente investigación.

