Historia de un reloj centenario

Los relojes no solo marcan el tiempo. En ocasiones se convierten en elementos identificativos de la ciudad en la que están ubicados. Señas de identidad ... que van marcando los minutos de la historia y que guardan en su interior una maquinaria perfectamente sincronizada que tiene que ser controlada por manos expertas.

El reloj de Losada, que preside la torre del Arsenal Militar, es un elemento imprescindible de la ciudad desde que se pusiera en funcionamiento el 6 de febrero de 1866, tras su llegada a Cartagena, en abril de 1862, a bordo del vapor 'Jovellanos'. El pasado jueves, se celebró en las instalaciones militares una interesante y amena conferencia que fue impartida por José Antonio Carrión, el que ha sido el relojero de la Armada desde el año 1962, hasta su jubilación en el año 2005.

'El reloj del Arsenal de Cartagena' fue el título de la conferencia, que estaba enmarcada dentro del ciclo que ha organizado la Armada para dar a conocer su patrimonio. Así lo explicaba a LA VERDAD el almirante del Arsenal Militar, Alejandro Cuerda, quien reconocía «el éxito y la gran acogida que han tenido todas las conferencias de este primer ciclo, que se han organizado con el objetivo de poner en valor nuestra historia, decir quiénes somos y de dónde venimos».

José Antonio Carrión habló con absoluta pasión de sus orígenes como relojero del Arsenal. Comentó que él se formó con su padre, al que acompañaba desde que era un niño, que llevó a cabo el mantenimiento del reloj desde el año 1934. En su intervención explicó la historia de un reloj cuya construcción fue autorizada en el año 1859 por la reina Isabel II y que, tras su llegada en 1862, se establece un debate sobre si se coloca en el Arsenal o el cuartel de Marinería.

«Finalmente, en el año 1866 se instala en el lugar actual, pero sin luz, ya que no había presupuesto». Entre los datos aportados destaca las 72 vueltas de forma manual a cada uno de los tres ejes que hay que darle al reloj cada dos días, «un trabajo que me venía a ocupar una media hora». Para acceder al lugar, Carrión tenía que subir 22 metros de altura hasta la máquina, un total de 123 escalones.

Si llovía y se paraba, alguien iba a media noche a casa de Carrión para que fuera rápidamente, y si era domingo cortaban la programación de los cines para poner un letrero que decía «se busca al relojero del Arsenal». «Si no me llamaban me enfadaba, me gustaba la perfección y yo disfrutaba con este trabajo».

No faltó a la conferencia el actual relojero del Arsenal, Diego García, quien se siente igualmente «satisfecho de servir a la Armada y a Cartagena con este oficio». Él también recuerdo anécdotas, «como el día que falleció mi padre, que no quise que se parara el reloj y vine a darle cuerda».

Entre los asistentes, militares destinados en el Arsenal Militar de Cartagena, como el capitán de fragata y Ayudante Mayor, Juan Escagedo; el jefe del Órgano Auxiliar de Jefatura, capitán de navío Luis Curt; así como el suboficial mayor de ayudantía Alfonso Martínez. Todos ellos felicitaron al protagonista por la «extraordinaria conferencia que nos ha revelado datos muy interesantes».

La hija del conferenciante, Belén Carrión, que llegó acompañada de sus hijos, Clara y Pablo Martínez, contaba que su padre «ha dedicado toda su vida a este oficio, tratando de mantener el orgullo de la tradición familiar». El director del Museo Histórico Militar, el teniente coronel del Ejército de Tierra Ernesto Terry, destacó, poco antes de comenzar, que se trata de «un ciclo muy interesante de conferencias. He venido a varias y me están gustando mucho».

También acudieron Carmen Cueto, Olga Serrano, Rosa Muñoz, Emilio Cortés, Juan Carlos García Velo, Luis Perales, José Luis López, María Álvarez, María José Miras, Malena Rey y Pedro Millán. Todos ellos comentaban la calidad de las conferencias y el «acierto de la Armada de abrir las puertas del Arsenal para que conozcamos las extraordinarias instalaciones y el patrimonio que poseen».