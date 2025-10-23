Hidrogea reduce la presión del agua en ocho zonas de Cartagena La alcaldesa pide una reunión urgente con el presidente de la Mancomunidad para que le explique las razones por las que solicita estas medidas y por cuánto tiempo

Eva Cavas Jueves, 23 de octubre 2025, 13:21

Los residentes de El Ensanche, Ciudad Jardin, Urbincasa, el centro, la zona de la Asamblea, el sector Estación, la Alameda de San Antón, la barriada San Ginés, Barrio Peral, La Vaguada y el Barrio Concepción verán desde esta misma mañana que la presión del agua se reduce en sus viviendas debido a la bajada que ha efectuado la empresa concesionaria. Una decisión que, según indicó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha partido de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

«Hidrogea se ha visto obligada a rebajar la presión del agua en varios puntos de Cartagena y, además, piden al Ayuntamiento evitar el riego innecesario de jardines y los baldeos de calles para evitar cortes de suministro en el futuro», declaró.

Tras recibir esta información por parte de Hidrogea, la alcaldesa ha solicitado públicamente una reunión urgente con el presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales. «Nosotros somos solidarios y si hay que tomar medidas como éstas lo hacemos, pero queremos saber cuáles son los planes a corto y medio plazo, si la Mancomunidad está teniendo problemas para garantizar el abastecimiento en Cartagena y que decisiones tiene que tomar el Ayuntamiento», afirmó Arroyo.

