La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona friega los platos, en una imagen de archivo. LV

Hidrogea reduce la presión del agua en ocho zonas de Cartagena

La alcaldesa pide una reunión urgente con el presidente de la Mancomunidad para que le explique las razones por las que solicita estas medidas y por cuánto tiempo

Eva Cavas

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Los residentes de El Ensanche, Ciudad Jardin, Urbincasa, el centro, la zona de la Asamblea, el sector Estación, la Alameda de San Antón, la barriada San Ginés, Barrio Peral, La Vaguada y el Barrio Concepción verán desde esta misma mañana que la presión del agua se reduce en sus viviendas debido a la bajada que ha efectuado la empresa concesionaria. Una decisión que, según indicó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha partido de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

«Hidrogea se ha visto obligada a rebajar la presión del agua en varios puntos de Cartagena y, además, piden al Ayuntamiento evitar el riego innecesario de jardines y los baldeos de calles para evitar cortes de suministro en el futuro», declaró.

Tras recibir esta información por parte de Hidrogea, la alcaldesa ha solicitado públicamente una reunión urgente con el presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales. «Nosotros somos solidarios y si hay que tomar medidas como éstas lo hacemos, pero queremos saber cuáles son los planes a corto y medio plazo, si la Mancomunidad está teniendo problemas para garantizar el abastecimiento en Cartagena y que decisiones tiene que tomar el Ayuntamiento», afirmó Arroyo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  2. 2 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  3. 3

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  4. 4 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  7. 7 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  8. 8

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10 El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Hidrogea reduce la presión del agua en ocho zonas de Cartagena

Hidrogea reduce la presión del agua en ocho zonas de Cartagena