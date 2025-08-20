Herjimar redobla su apuesta por la defensa con la compra de Electromecánicas de Levante

Con el impulso del programa regional Caetra y con un contexto internacional de incremento en los presupuestos militares de los países de la órbita OTAN, ... no son pocas las empresas que buscan posicionarse como principales proveedoras de servicios y obras para el Ejército. Pensando en el futuro por venir, la semana pasada se rubricaba la compra de Electromecánicas del Levante, una empresa cartagenera del sector de la defensa. Su comprador es otra compañía local, Herjimar, que también trabaja para los militares.

Así lo ratificaron fuentes empresariales de toda solvencia a este periódico y ratificaron a LA VERDAD posteriormente tanto la parte compradora como vendedora. La operación, a la que rehusaron poner cifras, permitirá a Herjimar disponer de la experiencia que Electromecánicas tiene fruto de su trabajo estrecho con la Armada en los últimos años. Esta mercantil, fundada en 2010 y con sede en la calle Berlín de Cabezo Beaza, avanza en sus redes sociales que, precisamente, su especialidad está en servicios de mantenimiento y reparación para la industria naval pública.

Entre otros encargos destacados por parte de esta empresa que dirigía el empresario José Pérez Alcaraz, está, por ejemplo, la realización de una maqueta de prácticas de grandes dimensiones de los submarinos S-80 para el adiestramiento de los buzos de la Armada.

Por su parte, Herjimar, con 60 años de trayectoria, cuenta con experiencia en las tareas de construcción y mantenimiento de la propia serie S-80 de submarinos y anteriores. De hecho, es una de las cinco empresas que se hizo con esta licitación impulsada por la Armada. Esta mercantil, que hace unos años concluyó su expansión en el polígono de Los Camachos, donde construyó unas instalaciones más modernas, busca asimismo expandir su cuota de mercado en los sectores ferroviario, industrial y naval civil, sin perder su posición como empresa clave en la cadena de suministro nacional de defensa.

Así lo detalló el propio CEO, Mariano Jiménez, durante su visita a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, quien, en este periódico, indicó que su empresa está apostando decididamente por la innovación en soldadura y automatización de procesos y, recientemente, gracias a la incorporación de una tecnología de soldadura robotizada de última generación.