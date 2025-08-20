La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sede de Herjimar, en el polígono de Los Camachos. ANTONIO GIL / AGM

Herjimar redobla su apuesta por la defensa con la compra de Electromecánicas de Levante

El grupo cartagenero cerró la semana pasada la adquisición de esta mercantil, que cuenta con experiencia en trabajos con la Armada

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 19 de agosto 2025

Con el impulso del programa regional Caetra y con un contexto internacional de incremento en los presupuestos militares de los países de la órbita OTAN, ... no son pocas las empresas que buscan posicionarse como principales proveedoras de servicios y obras para el Ejército. Pensando en el futuro por venir, la semana pasada se rubricaba la compra de Electromecánicas del Levante, una empresa cartagenera del sector de la defensa. Su comprador es otra compañía local, Herjimar, que también trabaja para los militares.

