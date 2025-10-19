La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital Santa Lucía de Cartagena, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Herido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Cartagena

El fuego se produjo en la segunda planta de un edificio de cinco alturas, donde residían dos personas

LA VERDAD

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:34

Comenta

Servicios sanitarios de Emergencia atendieron este domingo en el incendio de una vivienda situada en la calle Luis Pasteur de Cartagena, en el que una persona que resultó herida por inhalación de humo.

A las 9.12 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibióvarias llamadas alertando de que salía abundante humo negro del interior de una vivienda en la segunda planta de un edificio de cinco alturas, donde residían dos personas, aunque en ese momento se desconocía si se encontraban dentro.

Al lugar acudieron agentes de Policía Local de Cartagena, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y otra del Servicio de Emergencias de Protección Civil de Cartagena.

En el lugar, Policía Local confirmó la presencia de personas en el interior, solicitando ambulancia en prevención e informando de que los vecinos estaban desalojando el edificio.

El incendio, localizado en el salón de la vivienda, fue rápidamente controlado. Los bomberos rescataron a una persona afectada por inhalación de humo, que fue estabilizada por personal sanitario del 061 y trasladada al hospital Santa Lucía de Cartagena por una ambulancia de Protección Civil. Posteriormente, los bomberos realizaron labores de ventilación de la vivienda y del edificio.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  4. 4 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  5. 5

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  6. 6 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  9. 9 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  10. 10

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Cartagena

Herido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Cartagena