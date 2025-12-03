La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del punto donde tuvo lugar el accidente en el polígono Cabezo Beaza. 112

Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza

El varón, de 59 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y fue trasladado al hospital Santa Lucía

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:15

Comenta

Un hombre de 59 años tuvo que ser rescatado este miércoles y trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena tras resultar gravemente herido en la colisión del vehículo en el que viajaba con otro turismo en un cruce de dos calles del polígono industrial Cabezo Beaza de la ciudad portuaria.

El 112 recibió, a las 12:43 horas, llamadas informando del accidente, ocurrido en la intersección de las calles Dublín y Belgrado del referido polígono industrial. Los llamantes indicaban que uno de los ocupantes de los vehículos implicados en la colisión se encontraba herido y atrapado en el interior. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido fue atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en la UME al hospital «Santa Lucía» con lesiones graves.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  3. 3

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  4. 4

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  5. 5 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  7. 7 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  8. 8 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  9. 9 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 2 de diciembre de 2025
  10. 10 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza

Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza