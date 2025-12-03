Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza El varón, de 59 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y fue trasladado al hospital Santa Lucía

Un hombre de 59 años tuvo que ser rescatado este miércoles y trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena tras resultar gravemente herido en la colisión del vehículo en el que viajaba con otro turismo en un cruce de dos calles del polígono industrial Cabezo Beaza de la ciudad portuaria.

El 112 recibió, a las 12:43 horas, llamadas informando del accidente, ocurrido en la intersección de las calles Dublín y Belgrado del referido polígono industrial. Los llamantes indicaban que uno de los ocupantes de los vehículos implicados en la colisión se encontraba herido y atrapado en el interior. Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser rescatado por los bomberos, el herido fue atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en la UME al hospital «Santa Lucía» con lesiones graves.