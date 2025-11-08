Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena El hombre, de 55 años, fue trasladado al hospital Santa Lucía

Un hombre de 55 años fue trasladado este sábado al hospital Santa Lucía de Cartagena tras caer por una rambla en un paraje de la diputación de Perín. Cerca de las 10 horas de la mañana, una llamada alertó al 112 de que el afectado había caído desde una altura de dos o tres metros, quedando en una zona de difícil acceso.

Ante esta situación, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena solicitaron el apoyo de la Brigada de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que se desplazó al lugar a bordo de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

El herido, un varón de 55 años, fue evacuado por vía aérea hasta un punto accesible, donde esperaba el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido, fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía.

