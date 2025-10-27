La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hospital Los Arcos, en una foto de archivo. Pablo Sánchez / AGM

Herida grave al salirse de la carretera y volcar su coche en la autopista AP-7 en Cartagena

La mujer fue trasladada al hospital Los Arcos del Mar Menor de San Javier

LA VERDAD

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:08

Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar, atender y trasladar al hospital a una mujer de 29 años, conductora y única ocupante de un turismo, que se salió de la vía y volcó cuando circulaba este lunes por la autopista AP-7, cerca de Los Urrutias, en el término municipal de Cartagena.

El 112 recibió varias llamadas informando del accidente a las 09.37 horas. Los llamantes indicaban que, a la altura del kilómetro 797 de la referida autopista, en sentido hacia Almería, un turismo había salido de la vía, dado vueltas de campana y volcado en la cuneta y que una mujer se encontraba dentro, herida y atrapada.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

La accidentada, una mujer, 29 años, fue rescatada por los bomberos y puesta disposición de los sanitarios, que la estabilizaron y trasladaron al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier, con lesiones de pronóstico grave.

