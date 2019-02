La herencia romana del abuelo

No es la primera vez que, sin esperarlo, las autoridades descubren objetos de valor arqueológico en una vivienda particular. Y, probablemente, no será la última ocasión en que esto ocurra, porque es 'vox populi' en Cartagena que hay personas que tienen en sus domicilios -en porches, jardines, trasteros...- piezas de interés histórico, sepan o no que pueden ser acusadas de expolio.

El último decomiso, protagonizado por la Policía Local, tuvo lugar hace una semana en un inmueble situado en la barriada de San Ginés. Según informó un portavoz municipal a 'La Verdad', durante la inspección de una finca por la presunta realización de obras ilegales, un agente se percató de que había dos ánforas. Se trataba de recipientes que, por su apariencia, pertenecían a la civilización romana.

Algunos datos Inspección Los vecinos denunciaron unas obras presuntamente ilegales en un inmueble de la barriada de San Ginés, en Cartagena. Hallazgo La Policía Local encontró las piezas en la finca y el dueño dijo que eran una herencia de su abuelo pescador. Patrimonio Los objetos fueron entregados a la Guardia Civil, que investiga si puede haber un delito contra el patrimonio histórico.

Al ser preguntado por la procedencia de este bien, que estaba en una de las estancias del domicilio, el propietario de la casa afirmó que las había «heredado» de su abuelo, «que era pescador». El titular del inmueble, quien según alertaron los vecinos al Ayuntamiento estaba efectuando obras sin licencia, no dio a la Policía ninguna otra explicación sobre el extraño y llamativo hecho de que tuviera entre sus posesiones unos objetos de esas características.

Ante ese testimonio, y al comprobar que el vecino carecía de documentación sobre las ánforas, que bien podrían remitir a la Carthago Nova de hace dos milenios, quién sabe si al naufragio de una embarcación, la Policía puso lo ocurrido en conocimiento de la coordinadora de Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, Mari Carmen Berrocal.

Tras el correspondiente examen preliminar de las piezas por parte de esta especialistas de la Corporación, al que según las fuentes oficiales consultadas seguirá un estudio más detallado, el Consistorio se puso en contacto con el servicio de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil.

La Guardia Civil investiga

La Benemérita se hizo cargo de los objetos, para su custodia en un lugar donde esté garantizada su conservación, e instruyó diligencias. Entre otras cosas, hay que determinar si había ánimo de comerciar con las vasijas, algo prohibido por la ley al tratarse de un material público. Ahora, los agentes del Instituto Armado tratan de establecer si hay indicios de que el propietario de la vivienda haya incurrido en un delito contra el patrimonio histórico. En este tipo de situaciones, comunican también el hallazgo a los juzgados.