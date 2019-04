Dos grandes cartageneros

Lo cierto es que en nuestra Trimilenaria ciudad, en cuanto profundizas un poco en cualquier actividad, siempre encuentras cartageneros que se merecen que se les dedique, no solo una página de periódico, sino muchas cosas más. Y precisamente eso voy a hacer yo hoy: dedicarle esta página a dos grandes de la Trimilenaria que se lo merecen sobradamente.

La semana pasada, la Hermandad de Caballeros de Lepanto organizó una cata de aceite de oliva y pan artesano elaborado a la antigua usanza. El evento se realizó en el salón privado de la cafetería Penélope y las explicaciones de todos los productos corrieron por cuenta de dos miembros de la Hermandad: el comisario Julián Marín, que se encargó de darnos todos los datos de los distintos aceites que pudimos probar, y Ángel Pérez Martos, que nos contó los secretos de ese pan artesanal que elabora en el horno de su finca Villa Lali.

La cata comenzó con un Picual Virgen Extra, que sirvieron en un vaso pequeño que tapamos con la mano y meneamos siguiendo las indicaciones de Julián. Lo destapamos y procedimos a utilizar nuestro sentido olfativo seguido del gusto, concluyendo que se trataba de un aceite un poco «borde»; o lo que es lo mismo, que pica un poco. Se trata del tipo de aceite más extendido en España, quizás debido a que en su elaboración ofrece un alto rendimiento, por lo que se pierde muy poco aceite durante la misma. A este tipo de aceite se le conoce como verde temprano y, con esa acidez de 0,8% que tiene, es un aceite que marida muy bien con el salmorejo.

Continuamos la cata con un Picual Orgánico Virgen Extra, de un sabor muy parecido al anterior, aunque con un color más amarillento. Los olivares de donde procede no se fumigan ni se les aplican pesticidas, y parece que tiene un sabor algo más suave que el no orgánico. Finalizamos la cata con un Royal Virgen Extra, bastante más suave que los anteriores, con un olor menos potente y un sabor estable y agradable. Con un color muy similar al del picual no orgánico, tiene más contrastes de sabor que los dos aceites anteriores. Los pocos olivares de esta variedad que hay en España se concentran sobre todo en la zona de Cazorla. Como curiosidad, el vareo de estos olivares se realiza de forma diferente al del resto, evitando así que se pierdan las ramas importantes que darán las futuras olivas.

Y para acompañar la cata, nada mejor que el pan artesanal elaborado por Ángel Pérez Martos en su horno moruno, tanto en hogaza como en barra. Se trata de un pan moreno e integral amasado a mano y con creciente; vamos, lo que ahora los modernos llaman masa madre, en una artesa de madera heredada de su tía, que ya lleva muchísimos kilos de harina amasados y muchos panes heñidos en sus cantoneras. Un pan que estaba recién salido del horno, calentito y oliendo a pan, pan, que se convirtió en una delicia acompañado de todos estos tipos de aceite.

Cerrada con falsos motivos

Pero como Vds. podrán comprender, no solo de pan y aceite vive el hombre, por lo que a esta degustación siguió una cena a base de los productos jienenses más típicos de la comarca de Cazorla: salmorejo cordobés, aceitunas verdes enteras, morcilla negra con cebolla caramelizada, morcilla negra con cebolla clásica, chorizo clásico y picantoso, queso jienense curado, patatas con huevos estrellados y revuelto de gambas y setas. Y todo ello regado con un Ribera del Duero joven y acompañado del mismo pan de masa madre que los aceites anteriores. Y una vez finalizada la cena, y después de unos chupitos de Licor de la Jara, con motivo de estar celebrándose el día mundial del Gin-tónic el 9 de abril, nos tomamos unos combinados de V Colinas con Fever Tree, que hicieron honor a la celebración. Mientras, dos aficionados al mundo taurino que se encontraban presentes nos estuvieron contando el homenaje que el Foro Taurino y Cultural de Cartagena había rendido recientemente a dos grandes cartageneros, Juan Cánovas Alcaraz y Pedro Sáez Zamora.

Juan Cánovas Alcaraz, apasionado seguidor de la vida y desarrollo de la ciudad, fiel hasta el tuétano a la Virgen de la Piedad y procesionista activo durante toda su vida, aunque laboralmente se dedicaba a la docencia, fue conserje de la plaza de toros de Cartagena durante 46 años. Un ejemplo admirable. Y con ese sentido del humor tan cartagenero y esa sorna y esa gracia que siempre han tenido algunos otros grandes hijos de esta Timilenaria ciudad, llegó incluso a hacer sus pinitos en la radio, en la antigua cadena de Radio Juventud.

Durante los 46 años que estuvo como conserje de la plaza de toros, siempre procuró que estuviera perfecta, a pesar de los 32 años que permaneció cerrada, «por si se reabría», como él siempre había deseado. Una plaza que fue cerrada un 5 de noviembre de 1968 por Ferrera Ketterer, con alegaciones falsas sobre el estado de la enfermería y, casualidades de la vida, otro 5 de noviembre, pero 32 años después, fue cuando enterramos a nuestro gran amigo Juan Cánovas, a las 5 de la tarde, como no podía ser de otra manera, a la hora más taurina.

Y Pedro Sáez Zamora, con sus mayores pasiones: Cartagena y su vida, la afición al toreo y la entrega a la plaza de toros, pasiones que compartían ambos homenajeados. Pedro tenía una afición por los toros como pocas se han visto. Se dedicaba en cuerpo y alma al mantenimiento de la plaza cuanto esta estaba abierta. Hacía de todo y todo lo hacía bien. Y lo más tierno y emocionante era verlo ir a la plaza, cada día de la semana, cada semana del año, durante tantos años, a pesar de que estuviese cerrada. falleció a los 91 años sin haber perdido un ápice de esperanza y amor por la que consideraba su plaza de toros, la más bonita de España.

Más de 300 invitados

Verdaderamente, merecido homenaje a estos dos grandes aficionados al mundo del toreo, por lo que no es de extrañar que fuese un éxito total. En el Hotel Alfonso XIII se dieron cita más de 300 invitados, con las familias de estos dos grandes cartageneros que nos dejaron el año pasado y que llevaron su afición por el mundo del toro a lo más alto.

Y les dejo hoy con premura para que puedan disfrutar de la procesión de este Domingo de Resurrección, con el ferviente deseo de que pasen una gran mañana, mientras acompañan al Resucitado en su recorrido por las calles de nuestra Trimilenaria. Tan solo me queda ya dejarles con la reflexión de hoy: «La decepción es un martillo que te golpea; si eres de cristal te romperá, pero si eres de hierro, te forjará». ¡Feliz Domingo de Resurrección!