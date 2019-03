Grande-Marlaska confirma que Cartagena tendrá un nuevo Cuartel de la Guardia Civil en 6 años Fernando Grande-Marlaska, junto a Castejón, este domingo en Cartagena. / Efe El ministro de Interior presenta en la ciudad portuaria a la candidata socialista a la alcaldía y actual regidora de la ciudad, Ana Belén Castejón EDUARDO RIBELLES Domingo, 31 marzo 2019, 15:00

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó oficialmente, este domingo en Cartagena, «la inversión de once millones de euros» en construir un nuevo Cuartel de la Guardia Civil, que estaría en servicio, como tarde, en 2025 y que sustituiría al actual. Su vetusto estado ha aconsejado incluirlo en un Plan de mejora de infraestructuras «dotado con 600 millones», según explicó.

Grande-Marlaska asistió en representación del Gobierno central a la presentación de la candidatura municipal del PSOE a las elecciones municipales del 26 de mayo. El evento, al que asistieron 800 personas, tuvo lugar en el Salón Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Antes de participar en este encuentro, el ministro informó de la inversión en el cuartel del Instituto Armado y también de que la Región de Murcia será una de las beneficiadas por «la aprobación de una oferta de empleo público, hace pocos días, en la que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tendrán una tasa de reposición del 115%, la más alta». Esa medidas se debe a que «en este Gobierno central tenemos claro que la seguridad es una inversión y no un gasto. El PSOE siempre ha tenido eso claro y por eso cuando ha gobernado ha invertido una media del 0,63% del Producto Interior Bruto en esta materia, mientras que otros se han quedado en el 0,52%».

Respecto a la llegada masiva de pateras, Grande-Marlaska indicó que se introducirán los refuerzos de Extranjería que resulten necesarios y al referirse en concreto a la llegada de menores no acompañados (Menas) indicó que «en su asistencia prevalece siempre el interés superior del menor». «Marruecos está muy interesado en que los de su nacionalidad vuelvan a su país y nosotros colaboraremos en eso en interés de los menores», añadió.

«La falsa polémica de las mezquitas»

Preguntado por los proyectos de instalación de dos mezquitas en el casco antiguo y en la barriada Cuatro Santos de Cartagena, Fernando Grande-Marlaska, advirtió de que la labor de su departamento es «garantizar que todo el mundo pueda desarrollarse como crea oportuno» y «generar espacios públicos donde todos los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades de manera pacífica».

«Me preocupa que se puedan establecer prejuicios contra una religión o una manifestación religiosa concreta por si puede ir acompañada de riesgo o inseguridad. Hacemos un flaco favor alimentando falsas polémicas. Yo creo que deberíamos centrarnos en promover la convivencia», añadió.

Durante el acto, Grande-Marlaska consideró «un insulto» que haya fuerzas políticas que «banalicen la violencia de género, la violencia en general, el uso de las armas, la búsqueda de la no confrontación y de la cohesión social y territorial, siempre dentro de la ley». «Yo puedo ser un recién llegado a la política pero no a la defensa de los derechos y las libertades», añadió.

Asimismo, el titular de Interior apostó por «materializar una ilusión» en las próximas citas electorales dando «un paso adelante», apoyando al PSOE para que España «siga avanzando y no mire para atrás».

Grande-Marlaska aseguró que todo el mundo percibe la sensación de la «necesidad de ilusión» para llevar adelante un proyecto que se materializa en el ámbito local y autonómico.

En este sentido, el ministro de Interior afirmó que el PSOE «cree» en la Constitución y en el artículo VIII, que abarca los artículos 137 al 158, y que estipula la organización territorial del Estado en municipios y comunidades autónomas.

Grande-Marlaska aludió a la situación de Cataluña, subrayando que el Gobierno «no quiere que una comunidad monopolice» el debate. «Claro que hablamos de Cataluña, como hablamos del resto», apostilló.

El ministro de Interior resaltó que el Ejecutivo español pivota su política hacia mejorar el «patrimonio» de la población, que, en su opinión, es la educación y sanidad pública y gratuita, servicios sociales, infraestructuras que cohesionen el territorio y proporcionen igualdad, además de apostar por la «cohesión territorial» que se está «usando para enfrentar»

Antes que él, tomo parte en el evento el candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, quien asumió la tarea de «tejer alianzas sinceras para sumar y aunar apoyos y liderar en cambio en la Región de Murcia que permita trasladar a la Comunidad la hoja de ruta que hace diez meses funciona en el Gobierno central».

«El segundo asalto» de Castejón

Por su parte, la alcaldesa y candidata a repetir en el cargo en Cartagena, Ana Belén Casejón, recordó que «nadie creía hace cuatro años que gobernaríamos y lo hemos hecho con seis concejales y un trabajo de 365 días al año». Fruto de ello son «tres nuevas guardería públicas, dos aulas de estudio inauguradas, 18 nuevos parques infantiles públicos, la rebaja del agua en 8 euros por recibo y la obtención de cinco millones de euros del superávit de ese contrato para hacer obras de mejora».

Con ese bagaje «ahora toca el segundo asalto, ser capaces de convencer a quienes nos votaron hace cuatro años y a los que no lo hicieron, pero se han dado cuenta de que lo hemos hecho bien». «Como algunas personas que me decían 'No nos gusta Pedro Sánchez, como líder del PSOE, pero hay que reconocer que es el presidente del Gobierno que más ha hecho por Cartagena'», dijo.

Antes de concluir el acto puso como ejemplos los tres millones de euros prometidos para restaurar la Catedral de Santa María la Mayor, los 1,4 millones para el Anfiteatro Romano, y el acuerdo para que el AVE llegue a la ciudad.