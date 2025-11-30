El Grand Hyatt celebra la Navidad

Desde que en mayo del año 2023 el majestuoso Hotel Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa 5 estrellas abriera sus puertas, el complejo ha ... vuelto a recobrar el brillo y el lujo de antaño. La Manga Club sigue siendo un lugar idílico en la Región de Murcia, donde conviven campos de golf, viviendas de lujo y restaurantes de alto nivel gastronómico. Un refugio con mar y montaña perfecto para disfrutar en cualquier época del año.

El pasado jueves, el equipo del Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa organizó un coctel para celebrar con amigos y proveedores la llegada de la Navidad. El director del hotel, Ángel Holgado, explicó a los asistentes que «después de dos años ya de la reforma del establecimiento nos hemos afianzado y continuaremos trabajando para ser el lugar de referencia de toda la Región, de España y de Europa». Añadió que «La Manga Club es un lugar abierto a todos los habitantes de la Región», desmontando el mito de que es un lugar enfocado a los muchos extranjeros que escoge este lugar para pasar sus vacaciones.

Ampliar Luis Manzano, María Isabel Medina, Blas Isaac, Carmina Vidal y Alberto Sánchez. ANTONIO GIL / AGM

Tras el brindis que nunca puede faltar en una celebración navideña, los asistentes degustaron una cena en la que no faltaron una importante selección de quesos y una barra de deliciosos postres para acabar la noche. El equipo del hotel charlaba con los invitados, entre ellos Icíar Achirica, Encarna Crespo, Luciana Bathen, Natalia Sarasola y Elena Aguilar. Todos ellos comentaban el buen año de ocupación con el que la compañía cierra 2025.

En la agenda Morfeo Teatro Puso en escena ayer, en el Teatro Circo Apolo de El Algar, la representación 'Polvo serán, más polvo enamorado', de Quevedo, que fue interpretado en colaboración con la Fundación Siglo de Oro. La trama de la obra se construye en torno a una anécdota de inicio que sirve para el despliegue de las piezas literarias de Quevedo.

Coral Discantus Cerró el viernes, junto con la Orquesta Sinfónica de Cartagena, los actos de conmemoración de la llegada de la Santísima Virgen de la Piedad a la ciudad en 1925. El concierto sinfónico coral se celebró en El Batel, como broche final a unos actos organizados por la Agrupación de Portapasos de la Virgen, en colaboración con el Ayuntamiento.

El Batel José Sacristán estará en El Batel el 15 de enero con una lectura dramatizada, escrita y dirigida por él: 'El hijo de la cómica', basada en 'El tiempo amarillo', las memorias de Fernando Fernán Gómez, al que rinde homenaje por la amistad y la admiración que le procesaba. El actor explica que «si Delibes me enseñó a mirar, Fernán Gómez a escuchar».

Al evento tampoco faltó el director de Golf del complejo, Pedro Sánchez, quien aseguró que era para él «un motivo de alegría celebrar el renacer de esta casa». Recordó anécdotas, como el rodaje este verano de un anuncio en La Manga Club cuyo protagonista fue Carlos Alcaraz. «Tener un murciano como embajador es un auténtico privilegio. Es un chico fabuloso que también ha jugado al golf en nuestras instalaciones», señaló.

Recuerdos de antaño

Quienes rememoraron muchos recuerdos de antaño fueron el jefe de alimentos y bebidas, Pedro Pérez, y Juan Llamusí, que lleva 41 años trabajando en la Manga Club. Ellos recordaban que el complejo, que ha cumplido 52 años de vida, ha sido siempre el lugar más indicado para celebrar todo tipo de eventos, principalmente los navideños. Pérez adelantó que este año se han preparado «unos menús extraordinarios para las fiestas, incluyendo un brunch para el 1 de enero y destacando el festejo de fin de año en el que hay un menú en 7 tiempos que los clientes disfrutarán en un espacio ambientado en el Casino».

Entre los asistentes, empresarios como Ginés Navarro, quien destacó «la importancia de que el complejo recuperara su actividad social», el empresario José Ángel Díaz, el director de marketing del grupo Caliche, Eduardo Fajardo, el presidente de la Asociación de Comerciantes de La Manga, José Espinosa, y el secretario de la organización, Miky Madrid. Tampoco faltaron la presidenta de la Asociación Love de La Manga Club, Carolina Betés, el gerente del puerto deportivo Tomás Maestre, Luis Manzano, el presidente del Club Náutico de Portmán, Blas Isaac, el director de Área de Negocio de CaixaBank en Cartagena, Alberto Sánchez, y la concejala de Comercio, Belén Romero.

Ampliar Belén Martínez, Belén Pujol, Eva Zapata, Pilar Pujol, Icíar Achirica y Olga Moya ANTONIO GIL / AGM

Muy animadas y charlando sobre el maravilloso lugar que es La Manga Club se encontraba un grupo de 'wedding planner', compuesto por Belén Martínez, Belén y Pilar Pujol, Eva Zapata, Valeria Vasallo y Olga Moya. Esta última, de Valisse, contaba que «hemos trabajado en varias ocasiones en este lugar que desprende magia».

Al evento tampoco faltaron Ana Crespo, Carmiña Vidal, Mariate Martínez, Valeria Petroccione, María Isabel Medina, Carmina Vidal, Katia Soto y Carlos Meana. Gran parte de los invitados continuaron charlando en el The Last Green Cocktail, donde cada día se escucha de fondo las canciones de Nacho, el pianista.