El Gorguel tendrá una nueva línea de tratamiento de biorresiduos La Junta de Gobierno da el visto bueno a su contratación y supondrá una inversión de más de seis millones de euros

La planta de tratamiento de residuos de El Gorguel contará con una nueva línea que le permitirá procesar biorresiduos. Ayuntamiento de Cartagena inició ayer el proceso con la aprobación en la Junta de Gobierno de los pliegos para su contratación. Tal y como indicó el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, la inversión prevista asciende a 6.234.798 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de ocho meses desde el acta de replanteo.

El proyecto cuenta con una subvención directa de 5 millones de euros de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea. A esa cantidad se suma el millón correspondiente al IVA y otros fondos municipales.

La actuación, dijo el edil, «es una gran obra en el vertedero municipal para actualizarlo y poder tratar los biorresiduos», de manera que permitirá adaptar la instalación al tratamiento específico de la fracción orgánica de los residuos municipales (FORS), de obligado cumplimiento para los ayuntamientos conforme a la normativa comunitaria y estatal. «Esto llevará a la instalación del quinto contenedor», afirmó Ortega.

La planta actual, que lleva operativa desde hace más de dos décadas, requiere una renovación para cumplir los requisitos del nuevo sistema de recogida separada de residuos orgánicos y contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La financiación del contrato se autorizó como gasto plurianual: 5,15 millones de euros se imputarán al presupuesto de 2025 y 1,08 millones al de 2026. Entre las condiciones del pliego, se incluyen mejoras valoradas automáticamente, como la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo de 650 kWp que se conectará a la red de baja tensión del recinto. También se contemplan tratamientos anticorrosivos reforzados para las estructuras metálicas, debido a la cercanía del emplazamiento al mar.

Críticas de MC

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo criticó la demora en implantar esta norma. «Cartagena llega tarde, incumpliendo la normativa estatal y europea, y confiando en que Lhicarsa les saque del atolladero en el último minuto. No existe un plan de despliegue de la recogida selectiva, no sabemos quién explotará la planta, y se han limitado a tramitar tarde una subvención que podría peligrar si no se asegura que la titularidad de la instalación es pública», dijo.

