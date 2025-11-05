El gobierno local de Cartagena esperará a conocer el techo de gasto para aprobar las Cuentas de 2026

El techo de gasto es el límite máximo de gasto no financiero que las administraciones públicas pueden realizar en un periodo determinado, generalmente un año, ... para asegurar la estabilidad presupuestaria y evitar un gasto descontrolado. Su aprobación es paso previo indispensable para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, pero, de momento, sigue sin pasar por el Congreso. Y la actual coyuntura política, con un Gobierno de España que ya enlaza tres años sin cuentas públicas, no augura una pronta solución. Esta situación a nivel nacional, a ojos del Gobierno local, condiciona en gran medida la aprobación del presupuestos del Ayuntamiento para 2026. Mientras otros ayuntamientos como Murcia han preferido lanzarse a la piscina y presentar sus nuevas cuentas para 2026, en el equipo de gobierno de Noelia Arroyo, ratifican portavoces municipales a este periódico, prefieren esperar.

Una parte muy relevante de los ingresos de cualquier presupuesto municipal son precisamente las denominadas entregas a cuenta, es decir, el abono que realiza el Estado directamente en las arcas de las administraciones locales. Fuentes municipales señalan a este diario que quieren tener meridianamente clara la cantidad que van a recibir. Indican que no quieren que verse el año que viene en una situación similar a la actual, en la que hicieron un desembolso mayor de dinero –el que presupuestaron– para unas entregas a cuenta del Gobierno central que no fueron las finalmente esperadas y anunciadas en verano de 2024 por la ministra María Jesús Montero. Una situación que, de hecho, llevó al Consistorio a finales del pasado año a incurrir en un déficit de 5 millones y, en consecuencia, a someterse a un Plan Económico-Financiero que, en la práctica, se traduce en contención del gasto y un tutelaje externo de los movimientos contables por parte del Ministerio de Hacienda.

Esto, no obstante, según fuentes consultadas, no es óbice para que, en el Ayuntamiento, los funcionarios estén manos a la obra con posibles borradores de las futuras cuentas. El equipo de gobierno está tratando en este sentido de avanzar en lo posible con la redacción de ese documento a la espera de que se confirme ese techo de gasto. Ya ha encargado a las diferentes concejalías que hagan sus números.

La ley dice que lo ideal –y lo recomendable– es que los ayuntamientos lleven sus presupuestos del año siguiente a aprobación inicial en Pleno durante el mes de octubre. De modo que, hasta que llegue la aprobación definitiva en diciembre, haya tiempo suficiente para que los grupos políticos de la oposición presenten y debatan sus enmiendas. También para que, por otra parte, la ciudadanía y el tejido asociativo tenga la ocasión también de introducir sus aportaciones durante el periodo de exposición pública. Propuestas que serán informadas técnicamente y estimadas o desestimadas por los políticos.

Presentación en tiempo

Así todo y con el calendario en la mano, se hace difícil contemplar que el año 2026 se inicie con cuentas nuevas. Algo que en la práctica significaría que, tras Año Nuevo, habría que continuar el paso con los vigentes presupuestos de 2025, que serían automáticamente prorrogados. Las cuentas actualmente en vigor fueron de las más tempraneras de la historia política municipal reciente. Así lo destacó el gobierno de Arroyo cuando las presentó allá por octubre de 2024.

Valoradas en 274, 5 millones, las cuentas de 2025 contemplaban 13 millones en inversiones. Entre los objetivos más prioritarios se destacó la creación de 300 viviendas. En este aspecto, apenas han habido avances. Se tuvo que renunciar a la ayuda europea para construir en la parcela contaminada de Los Mateos y ahora se baraja edificar en el barrio de la Concepción.

Otra de las metas era avanzar en la excavación de Anfiteatro y el pórtico del Teatro Romano. Dos capítulos que están garantizados en gran medida gracias a las ayudas estatales. Asimismo, se preveía abrir los cuarteles de policía de Cuesta Blanca y Los Dolores. El primero ya está abierto y el segundo está en construcción. También se prometió iniciar la reforma y modernización del Teatro Circo. De momento, apenas se ha adjudicado la redacción del proyecto.

Vox pide una partida para elaborar un catálogo de solares con destino a viviendas para jóvenes

Vox, como pata de apoyo que sustenta en el gobierno al PP de Noelia Arroyo, tiene siempre mucho que decir. Máxime cuando el presupuesto es la iniciativa más importante que da estabilidad a cualquier ejecutivo. A preguntas de este diario, el portavoz local de la formación de Santiago Abascal, Gonzalo López Pretel, señala que, lejos de pedir más dinero para sus áreas -Vox controla Litoral y Sanidad y tiene delegaciones en Turismo, Empresa, Industria y Nuevas Tecnologías-, ellos buscan influir sobre la totalidad de las cuentas. «Nosotros abordamos los presupuestos desde una perspectiva global y en base a nuestro pacto de gobierno, con 70 puntos que hay que desarrollar», asiente.

En este sentido, señala a LA VERDAD que, más allá de los principales caballos de batalla de su partido, estas próximas cuentas quiere que tengan una mirada más cercana con los jóvenes. «Vamos a pedir que se elabore un catálogo de solares municipales que puedan ser subastados en condiciones ventajosas y que los promotores puedan construir en ellos vivienda asequible», suscribe López Pretel, que pone como condición que, si no se construyen finalmente, esos mismos terrenos puedan revertir de nuevo al Ayuntamiento.

Por otra parte, el portavoz de Vox señala que continuarán en la línea de influir en la concesión de subvenciones de acuerdo a las líneas marcadas en el programa ideológico de su partido. «Vamos a garantizar que, de las bases de las convocatorias de subvenciones, no se beneficien aquellas entidades que, de forma directa o indirecta, favorezcan o contribuyan a la inmigración ilegal», manifiesta el concejal. En este sentido, dice que creará «una oficina para luchar contra los fraudes en los empadronamientos» y dotará a los funcionarios de una herramienta que permita la detección temprana de posibles casos de registro irregular.

Asimismo, el portavoz de Vox dice que continuarán impulsando desde el gobierno municipal las líneas de ayuda específica para las familias y también las orientadas al fomento de la maternidad y la natalidad. En este sentido, avanza que mantendrá la ayuda a la asociación antiabortista RedMadre. Una subvención que es nominativa -sin concurrencia competitiva- «porque no hay ninguna otra asociación en el municipio que haga esa misma labor».