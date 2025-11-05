La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grupos de cartageneros deambulan frente a la oficina municipal de gestión recaudatoria, ubicada en la sede administrativa de la calle San Miguel. Antonio Gil / AGM

El gobierno local de Cartagena esperará a conocer el techo de gasto para aprobar las Cuentas de 2026

El ejecutivo de Noelia Arroyo no quiere que el próximo año suceda como este, que contaron con más ingresos del Estado de los que después recibieron

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:46

El techo de gasto es el límite máximo de gasto no financiero que las administraciones públicas pueden realizar en un periodo determinado, generalmente un año, ... para asegurar la estabilidad presupuestaria y evitar un gasto descontrolado. Su aprobación es paso previo indispensable para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, pero, de momento, sigue sin pasar por el Congreso. Y la actual coyuntura política, con un Gobierno de España que ya enlaza tres años sin cuentas públicas, no augura una pronta solución. Esta situación a nivel nacional, a ojos del Gobierno local, condiciona en gran medida la aprobación del presupuestos del Ayuntamiento para 2026. Mientras otros ayuntamientos como Murcia han preferido lanzarse a la piscina y presentar sus nuevas cuentas para 2026, en el equipo de gobierno de Noelia Arroyo, ratifican portavoces municipales a este periódico, prefieren esperar.

