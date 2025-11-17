El Gobierno eleva a 20 millones los fondos para un programa tecnológico de SAES

LA VERDAD Cartagena Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

El Gobierno elevará hasta los 20,165 millones de euros la financiación para el programa Sustitución de Sistemas Anteriores en el Espectro Electromagnético (Santiago Fase II), una iniciativa clave para reforzar la soberanía tecnológica y la seguridad nacional, en el queparticipan Indra, Airbus y la empresa de tecnología acústica submarina SAES, cuya sede central se ubica en Cartagena. Este plan contempla tres subprogramas, entre los que se encuentra el Sistema de Vigilancia Acústica (Sivigac)-Fase 1. Sivigac mejorará las capacidades para la obtención de información acústica de interés con medios fijos, haciendo uso de tecnologías avanzadas y reforzando las capacidades de defensa y seguridad nacional.

En palabras del presidente de SAES, José Javier Mármol Peñalver: «invertir en defensa y seguridad es invertir en la protección de la sociedad, en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el bienestar de todos; también es apoyar la estrategia del Gobierno nacional en un entorno geopolítico de incertidumbre. Con este proyecto, SAES contribuye a la soberanía tecnológica de España, impulsa empleo de calidad y fortalece las capacidades industriales que nuestro país necesita hoy y en el futuro».

El programa Santiago Fase II, que cuenta con una prefinanciación global cercana a los 200 millones de euros, se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Gobierno para impulsar la innovación y la competitividad de la industria nacional.

