La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un sensor de medición de campo eléctrico usado por un submarinista. SAES

El Gobierno eleva a 20 millones los fondos para un programa tecnológico de SAES

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:21

Comenta

El Gobierno elevará hasta los 20,165 millones de euros la financiación para el programa Sustitución de Sistemas Anteriores en el Espectro Electromagnético (Santiago Fase II), una iniciativa clave para reforzar la soberanía tecnológica y la seguridad nacional, en el queparticipan Indra, Airbus y la empresa de tecnología acústica submarina SAES, cuya sede central se ubica en Cartagena. Este plan contempla tres subprogramas, entre los que se encuentra el Sistema de Vigilancia Acústica (Sivigac)-Fase 1. Sivigac mejorará las capacidades para la obtención de información acústica de interés con medios fijos, haciendo uso de tecnologías avanzadas y reforzando las capacidades de defensa y seguridad nacional.

En palabras del presidente de SAES, José Javier Mármol Peñalver: «invertir en defensa y seguridad es invertir en la protección de la sociedad, en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el bienestar de todos; también es apoyar la estrategia del Gobierno nacional en un entorno geopolítico de incertidumbre. Con este proyecto, SAES contribuye a la soberanía tecnológica de España, impulsa empleo de calidad y fortalece las capacidades industriales que nuestro país necesita hoy y en el futuro».

El programa Santiago Fase II, que cuenta con una prefinanciación global cercana a los 200 millones de euros, se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Gobierno para impulsar la innovación y la competitividad de la industria nacional.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  2. 2 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  3. 3 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio Â«hasta ahora ignoradaÂ»
  4. 4 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  5. 5

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  6. 6

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  7. 7 Las ayudas que puedes pedir si ya cobras el subsidio para mayores de 52 años
  8. 8

    Clases de español para familias de alumnos extranjeros: el gesto altruista de dos profesoras de Murcia para romper barreras
  9. 9 Convocan una manifestación en Murcia por unas «condiciones dignas para los autónomos»
  10. 10

    Sandía ovalada y alcachofa gourmet: así reinventa la Región de Murcia sus frutas y verduras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno eleva a 20 millones los fondos para un programa tecnológico de SAES

El Gobierno eleva a 20 millones los fondos para un programa tecnológico de SAES