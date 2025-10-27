Las gasolineras de Repsol recogen el aceite usado y ofrecen descuentos a los usuarios que lo lleven

Las gasolineras de Repsol incluyen desde este lunes un nuevo servicio de reciclaje de aceite usado de consumo doméstico. Los ciudadanos que decidan llevar allí ... sus botellas de aceite también podrán obtener descuentos, ya que los usuarios de Waylet podrán beneficiarse de 30 céntimos de saldo por litro de aceite de cocina usado entregado para un próximo repostaje, recarga eléctrica o para adquirir otros productos en cualquiera de las estaciones de servicio de la compañía.

La iniciativa fue presentada en una de las gasolineras de la empresa en Cartagena y contó para ello con la participación del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la alcaldesa Noelia Arroyo, así como el director de Movilidad de Repsol, Jorge Escuín, y el director del complejo industrial de Cartagena, Rafael Quesada.

Durante su intervención, Escuín recordó que España es el mayor productor y consumidor de aceite pero «de esas 180.000 toneladas sólo se recoge el 5%. Esta iniciativa contribuirá, de manera significativa, a la economía circular, ya que con un litro de aceite de cocina usado, se fabrican 0,9 litros de combustible renovable, que se puede usar en los vehículos actuales sin necesidad de cambiar de coche».

En este sentido, Rafael Quesada, se mostró satisfecho por la implantación de este proyecto y señaló que supone «un paso clave para acercar la economía circular a la ciudadanía, facilitando que cada persona pueda contribuir directamente a la producción de energía renovable, con un gesto tan sencillo como reciclar el aceite de cocina usado».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente afirmó que esta nueva iniciativa «se une a las de las plantas de hidrógeno verde y biocombustible y contribuirá a convertir Escombreras en un valle verde». Juan María Vázquez aseguró que la iniciativa «es fruto del convenio que la Consejería y Repsol mantienen para la recogida de aceite usado en la Región, con el objetivo de transformarlo en biocombustible, dentro de la Estrategia de economía circular y descarbonización. Es sólo el primer paso, porque queremos seguir colaborando con otras empresas y organismos para extender todo lo posible la red de recogida», dijo.

Para la alcaldesa de Cartagena, la acción de reciclar el aceite de cocina convierte a los ciudadanos en «colaboradores directos de la transición energética» y recordó que verter aceite usado por el fregadero tiene un alto coste económico y ambiental, ya que «un solo litro puede contaminar hasta mil litros de agua y deteriora los sistemas de saneamiento y depuración que se financian con fondos públicos. En España dos tercios del aceite doméstico acaba en las alcantarillas, donde provoca atascos, incrementa el trabajo en las depuradoras y favorece la aparición de plagas urbanas. Con esta iniciativa reducimos esos efectos y, al mismo tiempo, generamos energía limpia en Cartagena», señaló Arroyo.

Desde la compañía señalaron que su apuesta por descarbonizar la movilidad pasa por un modelo energético que combina la electrificación, los combustibles renovables y el hidrógeno. El combustible renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, como el aceite de cocina usado o residuos agroalimentarios, dándoles una segunda vida. Este tipo de combustibles permiten reducir hasta en un 90% las emisiones netas de CO2 , en comparación con el combustible de origen mineral.

Escuín declaró que, desde el punto de vista de calidad y funcionamiento en los motores, «los combustibles renovables son equivalentes a los convencionales. La diferencia entre ambos es que se fabrican reemplazando la materia prima de origen mineral, por residuos orgánicos, como el aceite de cocina usado o la biomasa». Los combustibles 100% renovables se pueden utilizar en automóviles, camiones, autobuses, barcos o aviones, aprovechando las infraestructuras existentes de repostaje.

La planta de biocombustible ya funciona a pleno rendimiento

El director del complejo industrial de Cartagena, Rafael Quesada, informó este lunes de que la planta de biocombustible del Valle de Escombreras «está produciendo de manera estable y alcanza ya el rendimiento que esperábamos que son más de 250.000 toneladas al año». Se trata de la primera planta de producción de biodiésel de Repsol que comenzó a funcionar en abril del pasado año y, hasta el momento, es la única de este tipo en toda España, aunque en 2026 se sumará un segundo proyecto que se está desarrollando en Puertollano.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de transformación energética que sitúa a Cartagena a la cabeza de la innovación industrial.

Tal y como confirmó el director de Movilidad de Repsol, Jorge Escuín, la compañía suministra actualmente «diésel 100% renovable en más de 1.300 ubicaciones en las principales ciudades y corredores de transporte de España y Portugal, entre las que se encuentran 115 estaciones de servicio de la Región. El objetivo es llegar a 1.500 a finales de este año».

En cuanto al proyecto de la planta de producción de hidrógeno verde prevista para la factoría cartagenera y en la que se prevé la creación de unos 900 puestos de trabajo, Quesada avanzó que, según las previsiones, las obras podrían comenzar a finales del próximo año.

«El proyecto se encuentra actualmente en fase de ingeniería, en el proceso de diseño de la planta. Una vez finalice esta fase iniciaríamos todos los trámites de licencias, autorizaciones y demás para poder comenzar cuanto antes con la construcción. La previsión es que empiece a construirse en el último trimestre del año 2026, para estar operativa a principios de 2029».

Entre las dos actuaciones que se encuentran en marcha actualmente en el complejo industrial del Valle de Escombreras reúnen una inversión superior a 620 millones de euros.