Un operario de una estación de servicio de Repsol deposita una botella de aceite de cocina usado en el punto de recogida. Pablo Sánchez / AGM

Las gasolineras de Repsol recogen el aceite usado y ofrecen descuentos a los usuarios que lo lleven

Los ciudadanos pueden depositar sus botellas en estas estaciones de servicio, para que más tarde se convierta en combustible renovable

Eva Cavas

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:40

Comenta

Las gasolineras de Repsol incluyen desde este lunes un nuevo servicio de reciclaje de aceite usado de consumo doméstico. Los ciudadanos que decidan llevar allí ... sus botellas de aceite también podrán obtener descuentos, ya que los usuarios de Waylet podrán beneficiarse de 30 céntimos de saldo por litro de aceite de cocina usado entregado para un próximo repostaje, recarga eléctrica o para adquirir otros productos en cualquiera de las estaciones de servicio de la compañía.

