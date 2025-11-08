La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

1949. Proyecto de diques subterráneos para submarinos en Cartagena.
Fotohistoria de Cartagena

Los túneles del Espalmador: acero, silencio y memoria

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

Bajo el monte de Galeras, en la bahía de Cartagena, duerme uno de los proyectos más ambiciosos y más desconocidos de la ingeniería militar española ... del siglo XX: los túneles submarinos del Espalmador. Una obra monumental nacida en la posguerra, cuando el régimen franquista quiso dotar a la Armada de una base de submarinos a prueba de bombas, imitando las fortificaciones del Atlántico alemán. Aquello fue el símbolo de un país que, recién salido de la tragedia civil, se empeñó en construir futuro con las manos encallecidas del pasado.

