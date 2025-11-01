Cartagena, la ciudad que siempre vuelve

Cartagena es una de esas ciudades que no se entienden en línea recta. Su historia no es la de una urbe que avanza firme hacia ... el futuro, sino la de un territorio condenado a empezar de nuevo, a resurgir una y otra vez como el ave fénix, con un puerto como su bendición y un clima como su castigo. Esa es, quizá, la principal constante de su pasado: la ciudad muere y renace en el mismo lugar, siempre con el mar como aliado imprescindible.

El puerto ha sido, desde el principio, el corazón que ha marcado el ritmo de la ciudad. Los cartagineses lo entendieron al elegir este enclave como base militar y comercial; los romanos lo explotaron hasta convertirlo en puerto estratégico de la Hispania mediterránea; y siglos más tarde, la Marina del siglo XVIII volvió a demostrar que sin esa bahía Cartagena nunca hubiera existido. Da igual que en épocas puntuales la minería diera riqueza y atrajera miles de personas, como en tiempos de Augusto o en el siglo XIX: sin el puerto, Cartagena sería hoy una mancha olvidada de poblados dispersos en la sierra.

Pero la otra cara de la moneda está en el clima. Cartagena nunca fue una tierra generosa. Aquí no había agua suficiente, ni campos fértiles para sostener a una gran población. Las culturas neolíticas pasaron de largo, los pobladores de la Edad del Bronce apenas dejaron rastro, y solo con la civilización ibérica y el empuje cartaginés se consolidó un núcleo urbano real. Siempre ha sido una ciudad dependiente del exterior: dependiente del trigo que llegaba de fuera, de las decisiones de gobiernos lejanos, de inversores que nunca fueron de aquí. Una dependencia que explica tanto los periodos de esplendor como las crisis que la dejaron en ruinas.

Esa fragilidad también está escrita en piedra. Cartagena nunca acumuló las grandes catedrales góticas de Castilla, ni los fastuosos palacios barrocos de Murcia. Aquí lo monumental llegó de fuera: las murallas, los castillos, el Arsenal, las baterías defensivas, grandes obras de ingeniería militar costeadas por el Estado, que hoy nos deslumbran y que, paradójicamente, se levantaron no tanto para beneficio de Cartagena como para los intereses de la Corona. La riqueza propia apenas se transformó en patrimonio artístico: unas capillas, algunos retablos, esculturas de mérito y poco más. Ese déficit es otra constante de nuestra historia.

Sin embargo, Cartagena tiene algo que la hace distinta: la mezcla. Ha sido, desde sus orígenes, un cruce de caminos. Gentes del Mediterráneo oriental, del norte de África, de Italia, de Bizancio, de toda la península, todos pasaron por aquí. Y muchos se quedaron, voluntaria o forzosamente. La ciudad, una y otra vez, absorbió forasteros y con ellos se rehizo. Esa condición de puerto abierto la convierte en una ciudad mestiza, cosmopolita antes de que existiera la palabra. Y lo curioso es que también al revés: cuando el esplendor minero se apagó, miles de cartageneros se marcharon a Orán, a Argel, a Cataluña o a Francia. Cartagena no solo acogió: también exportó a sus hijos.

Relación con Orán

Esa relación con el norte de África es otro hilo rojo que recorre toda su historia. Hoy puede sonar extraño, porque miramos a Orán como algo lejano, pero durante siglos fue nuestra vecina más cercana, más accesible que Madrid o Barcelona. Con ella hubo comercio, alianzas, enemistades, razias, pero siempre contacto. Lo mismo sucedió con Italia, con Sicilia, Nápoles o Génova, que tuvieron aquí no solo negocios sino también raíces. Cartagena nunca vivió de espaldas al mar: siempre se miró en ese espejo mediterráneo.

No podemos olvidar el peso de lo militar. Desde los tiempos cartagineses, la ciudad fue fortaleza, base, cuartel, plaza estratégica. En algunos periodos los propios vecinos fueron milicianos obligados a defender el territorio; en otros, soldados profesionales ocupaban sus calles. Cartagena siempre vivió armada, siempre vigilante frente a amenazas exteriores, siempre marcada por la lógica de plaza fuerte. Eso explica parte de nuestro carácter: una ciudad endurecida por siglos de ser frontera.

A esas tensiones se sumaron las epidemias, que encontraron aquí terreno propicio: puerto abierto a todas las rutas y marismas insalubres al lado. Peste, fiebre amarilla, cólera, cada cierto tiempo la ciudad se vaciaba de vida. Y sin embargo, volvía a levantarse.

Y, cómo no, el eterno agravio. Cartagena arrastra desde la Edad Media una herida nunca cerrada: haber perdido la sede episcopal, no ser capital provincial, sufrir decisiones que desde Murcia, Madrid o Roma se tomaban en su contra. Esa sensación de injusticia, de estar siempre en segunda fila, ha calado en el alma cartagenera. De ahí que en los momentos de crisis resurja con fuerza la reivindicación, el recordatorio de que Cartagena merece más de lo que se le concede.

Podría pensarse que este victimismo es un freno, pero también ha sido motor. Cada vez que Cartagena alza la voz, reaparece la conciencia de que no basta con el pasado glorioso, de que no se puede vivir eternamente bajo tutela externa. Ese espíritu rebelde que, tuvo su máxima expresión en el Cantón de 1873, es parte esencial de nuestra identidad.

Hoy, en pleno siglo XXI, algunas de esas constantes parecen diluirse. El agua ya no es problema gracias a trasvases y desaladoras, aunque nadie sabe por cuánto tiempo. El puerto, que fue nuestra razón de ser, ya no es exclusivo: hay puertos artificiales en cualquier sitio. Pero otras constantes siguen vivas: la dependencia de decisiones de fuera, la fragilidad de nuestro tejido económico, la memoria de haber sido una ciudad que siempre dio mucho más de lo que recibió.

Cartagena ha sido castigada por su clima, olvidada por sus gobernantes, explotada por sus recursos, militarizada hasta la extenuación. Pero también ha sido cuna de mestizajes, bastión estratégico del Mediterráneo, faro cultural y punto de encuentro de civilizaciones. Esa es la paradoja de nuestra historia: luces y sombras, grandezas y olvidos.

Y quizá ahí esté la clave de nuestro futuro: en recordar que, aunque el puerto ya no sea el único motor, seguimos siendo una ciudad que siempre vuelve. Una ciudad que no se resigna. Una ciudad que, tras tres milenios de idas y venidas, ha aprendido a levantarse tantas veces como ha caído.

Porque Cartagena, al final, no es solo puerto ni minas ni murallas: Cartagena es su gente, su memoria y su orgullo de ser trimilenaria.