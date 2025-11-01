La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartagena, una ciudad que, tras tres milenios de idas y venidas, ha aprendido a levantarse tantas veces como ha caído.
Fotohistoria de Cartagena

Cartagena, la ciudad que siempre vuelve

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

Cartagena es una de esas ciudades que no se entienden en línea recta. Su historia no es la de una urbe que avanza firme hacia ... el futuro, sino la de un territorio condenado a empezar de nuevo, a resurgir una y otra vez como el ave fénix, con un puerto como su bendición y un clima como su castigo. Esa es, quizá, la principal constante de su pasado: la ciudad muere y renace en el mismo lugar, siempre con el mar como aliado imprescindible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  3. 3 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  4. 4

    La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
  5. 5 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  6. 6 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  7. 7 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé
  8. 8 Arrestado por echar pegamento en las cerraduras de siete peluquerías de Alcantarilla para que no pudieran abrir
  9. 9

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  10. 10 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cartagena, la ciudad que siempre vuelve

Cartagena, la ciudad que siempre vuelve