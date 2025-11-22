Cartagena en 1975: medio siglo después

Ahora que España conmemora el 50 aniversario del inicio de la Transición democrática, conviene volver la mirada a 1975, año clave en el que murió ... el general Franco y se abrió un tiempo completamente nuevo para el país y también para Cartagena. Medio siglo después, ese punto de inflexión adquiere otra perspectiva: entendemos mejor lo que estaba en juego, lo que se terminó y lo que se ganó. Y, sobre todo, qué cicatrices de aquel cambio siguen vivas en nuestra ciudad.

Cartagena entró en 1975 con una economía que parecía firme, asentada sobre grandes industrias que venían marcando su pulso desde hacía décadas. Pero la realidad, como tantas veces aquí, era más frágil de lo que aparentaba. El petróleo disparado, el viejo modelo industrial agotado y la incertidumbre política de la Transición formaron una tormenta perfecta que nos golpeó de lleno. Entre 1975 y 1985 la refinería se desfondó, Bazán entró en reconversión silenciosa y el sector químico se tambaleó. El puerto pasó de manejar 16,5 millones de toneladas a solo 11,5. Ese fue el telón de fondo económico con el que Cartagena recibió la democracia: una cuesta arriba que ya empezaba a ser evidente.

Ampliar Puerta de Murcia en Cartagena en 1975. LV

Mientras el país negociaba libertades, amnistías y una nueva arquitectura institucional, aquí buscábamos sobrevivir. La agricultura del litoral fue el salvavidas silencioso de aquellos años: tecnología, agua del Trasvase y una orientación exportadora que modernizó el campo y dio empleo cuando la industria empezaba a hundirse. El turismo y las urbanizaciones seguían creciendo, aunque sin la planificación que habría evitado errores que aún arrastramos.

Con la entrada de España en Europa en 1986, la Transición daba por cerrado su capítulo inicial. Pero para Cartagena aquello fue, paradójicamente, un mazazo: el paraguas estatal se plegó y nuestras viejas factorías quedaron expuestas a una competencia que no podían soportar. Entre 1985 y 1995 vivimos la década más dura desde la posguerra: cierres empresariales encadenados, 10.000 parados, minas exhaustas, barrios degradados y un casco antiguo al borde del colapso. Fue la letra pequeña de la modernización: el país crecía, pero Cartagena se hundía.

Ampliar Cartagena en 1975, empiezan las movilizaciones. LV

La tensión social de la época democrática tuvo aquí su propio sello. Con la libertad recién estrenada, el movimiento obrero tomó la calle igual que lo había hecho en los años treinta. Y la expresión más contundente llegó en 1992, cuando un cóctel molotov terminó incendiando la Asamblea Regional en pleno conflicto laboral. No fue un acto organizado, pero sí una advertencia: la Transición también dejó heridas y frustraciones en esta ciudad que había pagado un precio altísimo por su pasado rebelde.

En lo político, los primeros años democráticos fueron un verdadero laboratorio. Los ayuntamientos se estrenaban sin recursos, sin experiencia y con miedo: miedo a las estructuras del viejo régimen, muy presentes aún en Cartagena; miedo a equivocarse; miedo a despertar viejos fantasmas. A la par, surgió un cantonalismo renovado, alimentado por la sensación de que Murcia centralizaba poder y dejaba a Cartagena en la cuneta. Ese conflicto territorial, nacido al calor de la construcción autonómica, llevaba en su ADN las inseguridades de una Transición que no siempre supo escuchar a todos por igual.

Sin embargo, la democracia también permitió algo que el viejo régimen nunca habría aceptado: la movilización ciudadana por causas ambientales, patrimoniales y urbanísticas. Aquellas luchas abrieron una conciencia colectiva que décadas después ha dado frutos. La Transición no solo cambió el modelo político; cambió la forma de pensar la ciudad.

Ampliar Luis Roch Sánchez, Manuel Antonio García, Bernardo García Pagán y Enrique Escudero. LV

El punto de inflexión económico llegó con el Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena de 1993. Por primera vez, Estado, Región y Ayuntamiento compartían diagnóstico y recursos. La mejora portuaria, la llegada de General Electric, los fondos europeos y la drástica caída de la contaminación marcaron el inicio de la recuperación. En 1995 empezó un ciclo nuevo, más dinámico, más abierto al mundo y mejor conectado con la economía global.

Mientras tanto, Cartagena cambiaba físicamente como no lo hacía desde el siglo XIX. El Ensanche desbordó al casco histórico, el centro se vació, surgieron barrios enteros en Santa Ana, Canteras o Molinos Marfagones y el litoral se llenó de segundas residencias. El Teatro Romano emergió como un símbolo de recuperación patrimonial; la UPCT reactivó la fachada marítima; el Muelle de Alfonso XII empezó a ser una ventana cultural. La ciudad, herida pero viva, se reinventaba sin pausa.

Hoy, medio siglo después del inicio de la Transición, la Cartagena de 1975 parece lejana, pero sus consecuencias siguen presentes. La desindustrialización, el desplazamiento del centro, la dependencia turística, las tensiones territoriales y la búsqueda permanente de una identidad propia que haga justicia a la Trimilenaria siguen marcando nuestro día a día.

La Transición fue para España el gran puente hacia la modernidad. Para Cartagena fue, además, el comienzo de un proceso de reconstrucción económica, urbana y emocional. No fuimos espectadores: fuimos campo de batalla. Y, pese a los golpes, salimos adelante.

Medio siglo después, sigue siendo necesario recordarlo. Porque entender 1975 es entender quiénes somos y por qué seguimos empeñados en que Cartagena ocupe el lugar que su historia reclama.