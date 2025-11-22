La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cartagena entró en 1975 con una economía que parecía firme, asentada sobre grandes industrias. LV
Fotohistoria de Cartagena

Cartagena en 1975: medio siglo después

Luis Miguel Pérez Adán

Luis Miguel Pérez Adán

Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:47

Ahora que España conmemora el 50 aniversario del inicio de la Transición democrática, conviene volver la mirada a 1975, año clave en el que murió ... el general Franco y se abrió un tiempo completamente nuevo para el país y también para Cartagena. Medio siglo después, ese punto de inflexión adquiere otra perspectiva: entendemos mejor lo que estaba en juego, lo que se terminó y lo que se ganó. Y, sobre todo, qué cicatrices de aquel cambio siguen vivas en nuestra ciudad.

