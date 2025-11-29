780 años de justicia: cita obligada en el Archivo Municipal

Luis Miguel Pérez Adán Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Hay momentos en que una ciudad tiene la obligación moral de detenerse, mirarse y reconocer de dónde viene. No por vanidad, sino por higiene cívica. Cartagena acaba de abrir uno de esos momentos con la exposición '780 años de Justicia en Cartagena (1245–2025)', inaugurada en el Archivo Municipal. Una muestra que no es solo una sucesión de papeles antiguos, sino un ejercicio de memoria colectiva que explica cómo esta ciudad aprendió a defenderse y a gobernarse con leyes, privilegios y pleitos. Y créanme, la visita es imprescindible.

La historia es clara: desde 1245, cuando las tropas de Fernando III y del infante Alfonso entraron en Cartagena e incorporaron la ciudad a la Corona de Castilla, la justicia pasó a ser la columna vertebral de nuestro devenir. No fuimos una plaza conquistada y olvidada. Fuimos un concejo con derechos, con fueros y con algo que a menudo olvidamos: voz propia.

Ese nacimiento jurídico tiene nombre y fecha. El 16 de enero de 1246, Fernando III otorga a Cartagena el Fuero de Córdoba, el documento que nos convierte formalmente en concejo. Una carta fundacional en toda regla. Pero será Alfonso X el Sabio quien, en 1257, dé el paso decisivo: la concesión del Fuero de Toledo, elevando a los cartageneros (burgueses, marineros y ballesteros de caballo) al mismo rango jurídico que los hidalgos de la gran capital castellana. No era un gesto menor. Era una declaración política: Cartagena no era una periferia; era una ciudad estratégica que debía tener fuerza legal y autonomía.

Y no solo eso. Alfonso X concedió también el término concejil, delimitando el territorio propio del concejo cartagenero. Ese término, con sus mojones, límites y derechos, sería defendido durante siglos como si fuera oro. Y a veces lo era: detrás de cada palmo había tierras de cultivo, agua, pastos, rutas comerciales y, en ocasiones, el acceso a la pesca, uno de nuestros recursos vitales.

Ahí entra uno de los pleitos más significativos: las disputas por la pesca en el Mar Menor. Durante siglos, Cartagena defendió su derecho a explotar las aguas y pesquerías de ese espacio único, enfrentándose a intereses de ciudades vecinas, propietarios particulares y señores que aspiraban a controlar uno de los recursos más jugosos del sureste peninsular. Las ejecutorias y documentos que conserva el Archivo Municipal muestran a un concejo que no se arrugaba, que sabía que sin la pesca del Mar Menor, especialmente la realizada en las encañizadas, se perdía no solo economía, sino identidad. Esa pelea jurídica por el Mar Menor no fue una anécdota: fue una constante histórica que explica la tenacidad de Cartagena a la hora de defender lo suyo.

Así, documento tras documento, el visitante descubre que esta exposición es una auténtica radiografía de una ciudad en permanente lucha por sus derechos. Los pleitos con Murcia, como el del Campo Nubla en 1532, dejan claro que Cartagena no se conformaba con menos de lo que creía justo. Los litigios con Lorca por mojones, las disputas con Fuente Álamo, los conflictos por términos, aguas, pastos y minas muestran un concejo que jamás bajó la cabeza.

Ampliar Sede de los juzgados de Cartagena hoy desaparecida, en la plaza Juan XXIII.

Sin embargo, la muestra no se limita a los grandes asuntos territoriales. También saca a la luz la justicia cotidiana, la que explica mejor que ninguna otra cómo vivían nuestros antepasados. Querellas por injurias, conflictos vecinales, juicios por riñas, pleitos por deudas, denuncias de maltrato. Ahí están las voces de quienes nunca tuvieron estatua ni calle, pero que sí tuvieron la valentía de presentarse ante un escribano y exigir amparo. El caso de María Enriques en 1574, denunciando a su marido por malos tratos e intento de violación, resuena con una fuerza estremecedora. La querella de Leonor Pérez en 1576, enfrentándose a otra mujer por injurias y amenazas, nos recuerda que la justicia también era un espacio de resistencia para las mujeres en tiempos en que la sociedad no les daba casi nada.

Y junto a ellos, aparecen los abogados, tan presentes en nuestra vida jurídica desde muy temprano. El proceso contra el bachiller Ginés García en 1596 por prevaricación demuestra que no eran personajes secundarios. Eran actores esenciales en la defensa del concejo. Lo mismo ocurre con los letrados asalariados por el Ayuntamiento, como José Bomaitín en 1630, cuyo salario se incrementó hasta 15.000 maravedíes. O los conflictos de intereses en los que cayeron algunos, como Antonio Pinto Carnero en 1785. La historia jurídica de Cartagena, como toda historia humana, tiene grandezas y sombras, coherencias y contradicciones.

Porque no nos engañemos: que estos pergaminos, ejecutorias, actas y privilegios hayan llegado a 2025 no es casualidad. Son 780 años de custodia continua. De escribanos, archiveros, municipales, técnicos y profesionales que han protegido esta documentación frente a incendios, guerras, saqueos, mudanzas, abandono y desidia. Sin ellos, Cartagena estaría hoy mutilada. Sin su trabajo, no sabríamos quiénes fuimos ni podríamos explicar quiénes somos.

La exposición, además de celebrar los 175 años del Colegio de Abogados de Cartagena y el 80 aniversario del despacho Ayala Abogados, es un tributo a esas manos discretas que, siglo tras siglo, han salvado nuestra memoria jurídica. Un archivo no es un almacén: es el cerebro histórico de una ciudad. Y el nuestro ha demostrado estar muy vivo.

Por eso, esta semana quiero lanzar una invitación rotunda. Vayan al Archivo Municipal. Paseen por la sala, lean, observen, déjense sorprender. Descubran cómo Cartagena no ha sido jamás una ciudad dócil ni sumisa. Ha sido una comunidad que discutió, reclamó, litigó y defendió lo suyo con un rigor admirable. Una ciudad que, con fueros en la mano, se plantó frente a los poderosos. Una ciudad que encontró en los tribunales el espacio para proteger a los humildes.

Es una exposición para aprender, para reflexionar y, sobre todo, para reconciliarse con un hecho que a veces olvidamos: Cartagena no necesita inventarse grandezas. Las tiene. Y están escritas.

Y hoy, gracias al Archivo Municipal de Cartagena, también están expuestas.

Aprovechémoslo.