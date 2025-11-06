La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La familia de Sara Gómez presentando la denuncia este jueves ante la Fiscalía. Javier Carrión/ Agm

La Fiscalía apunta a que el centro donde se operó a Sara Gómez no contaba con la licencia necesaria

El Ministerio Público archiva la denuncia presentada por la familia de la mujer contra altos cargos de la Consejería de Sanidad, pero abre la puerta a que se depuren responsabilidades en la causa principal

Alicia Negre

Alicia Negre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

La Fiscalía ha archivado la denuncia que la familia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras ... someterse a una lipoescultura, presentó en junio ante este organismo exigiendo que se investigasen las posibles responsabilidades de altos cargos de la Consejería de Sanidad en el fallecimiento de Sara. En el decreto el Ministerio Público marca el fin de estas diligencias de investigación pero reconoce, sin embargo, que el centro médico Virgen de la Caridad de Cartagena, donde la mujer fue operada, carecía de la licencia U-47 que se exige para la práctica de intervenciones de cirugía estética.

