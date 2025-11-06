La Fiscalía apunta a que el centro donde se operó a Sara Gómez no contaba con la licencia necesaria

La Fiscalía ha archivado la denuncia que la familia de Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció en 2022 tras ... someterse a una lipoescultura, presentó en junio ante este organismo exigiendo que se investigasen las posibles responsabilidades de altos cargos de la Consejería de Sanidad en el fallecimiento de Sara. En el decreto el Ministerio Público marca el fin de estas diligencias de investigación pero reconoce, sin embargo, que el centro médico Virgen de la Caridad de Cartagena, donde la mujer fue operada, carecía de la licencia U-47 que se exige para la práctica de intervenciones de cirugía estética.

El escrito, firmado por el propio fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, cierra la puerta a la denuncia suscrita por el padre de Sara Gómez y que señalaba al consejero de Salud, Juan José Pedreño, y al secretario general de la Consejería, Andrés Torrente. En el decreto, el Ministerio Público remarca, no obstante, que la falta de esa licencia por parte del Virgen de la Caridad «evidencia un patente incumplimiento de los gestores del centro médico» y acredita un fallo en el control técnico y supervisión que corresponde a la Comunidad sobre la actividad que realizan los centros médicos privados, a fin de garantizar el cumplimiento de la legalidad preceptiva y buen hacer en defensa de la salud de los ciudadanos«.

Esa falta de control, argumenta el Ministerio Público, pudo deberse a una «permisividad intencionada» o bien a una «mera consecuencia del desconocimiento de la misma». En este punto, el fiscal recuerda que «solo cuando las infracciones son conocidas por las autoridades o funcionarios competentes para actuar es cuando surge el deber de perseguirlas». Subraya que en la denuncia de la familia de Sara Gómez no se menciona ningún dato «que siquiera sirviera como sospecha de una ilícita connivencia» entre la Administración y el centro médico que pudiera justificar la permisividad al centro médico por no poseer la licencia U-47.

La reciente concesión al centro de esa licencia -el pasado agosto, a su entender, «lo único que acredita es que anteriormente carecía de la misma». En este punto, el fiscal recuerda que ya existen unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena por la muerte de esta vecina de Alcantarilla y entiende que es en ese procedimiento donde deben depurarse posibles responsabilidades penales o civiles de la Administración.