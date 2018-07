Fiesta solidaria con Paraguay

L a fiesta más emblemática y espectacular de La Manga Club sirve cada año para recaudar fondos con un fin solidario distinto. El propietario y presidente del complejo tiene buenas razones para estar muy agradecido a Paraguay, un país que le ha dado el valor más preciado de su vida: sus hijos. Jordi Robinat adoptó junto a su mujer, Rita Roses, a David y Alberto, dos chicos paraguayos que hoy forman con ellos una gran familia unida, feliz y volcada en ayudar a aquellos niños que no tienen la suerte de vivir en un entorno acomodado.

La fundación ALDA responde a las iniciales de Alberto y David,. Fue creada por la familia Robinat para mejorar el nivel educativo de las escuelas de Paraguay y cumple 15 años de vida. A los Robinat les pareció una gran idea celebrarlo en el paraje idílico e incomparable de La Manga Club, el lugar donde desde hace cinco años se organiza una cena solidaria para recaudar fondos para distintas causas benéficas.

Esta cita anual se convierte en una fiesta temática que este año estaba ambientada en Copacabana y que resultó un derroche de alegría y buen gusto con Brasil como fondo. El flamante director del complejo. Nick Montgomery, recibía a los invitados en la terraza del hotel Príncipe Felipe, rodeada de campos de golf y con impagables vistas al Mar Menor. Javier, Diego y Francisco Guijarro, María Eguinoa, Yeye Lafita y José María Jiménez- Alfaro fueron algunos de los asistentes llegados a este marco incomparable desde distintos puntos de España. «Es un lugar privilegiado», decían.

Los invitados fueron recibidos con exquisitos cocteles de piña colada, caipiriña y el tradicional cóctel Alda, compuesto por zumo de pomelo, licor de menta y ron, según explicó el asistente del director de alimentos y bebidas, Pedro Pérez. Bailes de capoeira, a cargo del grupo Onça Preta. Fue la nota exótica de la noche.

Entre los comensales destacaron Zana Atiles, Isabel Guzmán, Carlos, María Ángeles y José Antonio Martínez, Courtney Bowen, Paqui Larios, Carlos Bernabé, los empresarios José María Cano y Ginés Navarro, Pilar Cano, María Navarro y Pepe Pérez Acosta. Todos ellos degustaron un exquisito y cuidado bufé de inspiración tropical, preparado con esmero por el jefe de Alimentos y Bebidas del complejo hotelero, Philipe Galindo.

El comienzo de la cena fue amenizado por bailarinas brasileñas que irrumpieron en las mesas al ritmo de la música de Carlinhos Brown. Entre los asistentes, los propietarios de la discoteca, Alfonso Torres y Ana Díaz del Río, comentaron su satisfacción con el inicio de la temporada. Con ellos charlaron José y Sofía Jover. Tampoco faltaron amigos como Alberto Sánchez, Ana Gutiérrez, Cristina Mora y Ángel Pérez-Nieto. Todos ellos disfrutaron en una animada mesa compartida con Serafín Franco y Montse Sánchez.

La fiesta, en la que tuvo especial protagonismo al eclipse de luna con sus espectacular faz bermellona, resultó de lo más dinámica y entretenida. Así lo destacaron asistentes como Anja Felscher, Andrés Pérez, Jesús Martínez Victorio, Pilar Peral, Mercé Aguilar, Eduardo Truque, Pilar Hernández, Encarna Alarcón y Jesús Vigueras. Pronto fue inevitable bailar al ritmo del grupo The Sooper and the Black Brother, que comenzó a tocar temas de lo más animado

El presidente de Aurum, Jordi Robinat, se mostró «emocionado por una noche muy muy especial para mi familia». La subasta solidaria, tradicional en esta velada, dio lugar a una bulliciosa charla con la decoradora Rita Roses, en la que participaron Eugenio López, llegado de China, Joaquín Moya-Angeler, Jaime García Legaz y la relaciones públicas del complejo, Idoia Carrillo. Esta última no dejó de recibir felicitaciones por una fiesta que cada año se supera y que pasa por ser una de las más esperadas en la Región, cada vez que se aproxima la termporada estival.