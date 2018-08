De festivales y fiestas Vecinos de La Torre de Nicolás Pérez haciendo un caldero, durante las fiestas de este año. / LV El Tío del Saco JOSÉ SÁNCHEZ CONESA Miércoles, 15 agosto 2018, 02:17

Copla de plata para el festival de Molino Derribao, al cumplirse sus 25 años de existencia. El próximo viernes 17 y el sábado 18 tendrá lugar en este enclave del Campo de Cartagena un duelo artístico entre cantantes de copla por alzarse con el trofeo Molino de Plata. Chicos y chicas de todo el país, con ansias de hacerse un nombre, pisarán nuevamente el magnífico escenario de su terraza, con una destacadísima presencia de artistas procedentes de Andalucía.

Este año lo pregona uno de los miembros del jurado desde hace una década, el concejal de Cultura David Martínez, músico profesional. El edil es un declarado admirador de Rocío Jurado, poseedora de una extensa discografía no solo coplera sino flamenca, iniciada a finales de los años 60 con casi todo el repertorio jondo, hasta cantes mineros.

Copla y flamenco han evolucionado influyendo, por ejemplo, en las figuras de Miguel Poveda o Juanito Valderrama, este último artista invitado en los orígenes de este festival. El sábado lo clausurará su hijo. Curiosamente la intención primera de sus organizadores fue la recuperación del desaparecido Concurso de Cante por Cartageneras, por sugerencia del mismo Juanito. Después decidieron reorientar los objetivos primeros para especializarse en la copla o tonadilla, género cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII.

Se trata de canciones de acentuadas pasiones que arden en brasas, con una emotividad altiva o desgarrada (según los casos), e intensas historias narradas en primera persona. Estas hacen temblar en el pecho y en las noches como las de este fin de semana, se catapultan al aire en una porfiada batalla de cantares.

Felicitamos a la asociación de vecinos que preside Pedro Emilio Conesa y al director del certamen, el cantaor de trovo desde hace 60 años Alfonso Conesa 'El Levantino'; también a los hermanos de éste último, Francisco y Pedro, siempre presentes en la brega.

San Nicolás

Al igual, este fin de semana se celebran las fiestas patronales en La Torre de Nicolás Pérez, un lugar en el que nunca faltaron los festejos, especialmente durante las Pascuas. Entonces marchaban sus moradores y los de los pueblos del contorno, monte a través, a participar en la romería del Cañar, con misa en la ermita y posterior baile pujado con rebuznos de los inocentes, jotas y malagueñas cuadrilleras.

Estos testimonios, anteriores a la Guerra Civil, proceden de nuestros informantes Fulgencia Martínez Soto y su hermano Joaquín. Luego vendría el baile agarrado y su cosquilleo: «Si te rozabas un poquico se te erizaban hasta las plantas de los pies». Aunque algún padre aseguraba con rotundidad: «Mis hijas no bailarán agarrao, ni se pintarán los labios». El propio Joaquín nos relata la letra de un cante de trilla que entonaban aquellos campesinos: «Dame un beso en la cara / no me los des con pintura / que cuando voy a mi casa / mi madre se figura / que he estao con mujeres malas».

Todos estos informantes participan en un proyecto de recuperación histórica que adoptará la forma de libro, cuya autoría corresponde al cronista Francisco J. Franco y a un servidor. Las tareas de coordinación de estos vecinos corresponden al eficiente Pedro Gallego, entre ellos su propia madre Ginesa y su tío Juan Agüera, el matrimonio formado por Juan Navarro Liarte y María Pérez Madrid y el presidente vecinal Alfonso Agüera.

Todos comparten los fogonazos de sus recuerdos para liberarlos de la mancha alargada del olvido, en un deslumbrante entorno natural configurado por ramblas sedientas, morras aletargadas en su somnolencia y minas abandonadas de antiguo esplendor.

Pero no todo es pasado. Me cuenta Pedro Martínez que la empresa familiar National Food elabora botes de michirones, caldero, arroz con conejo y caracoles. Tiene ocho trabajadores en La Vieja Hacienda, un gran salón de celebraciones que cerró como tal hace unos años, para poner en la mesa platos que no pierden vigencia.

El encanto rural

Unos vecinos de La Torre, residentes en Los Barreros, encontraron casualmente una imagen de San Nicolás en un contenedor. Desde ese momento tuvieron la idea de construir una hornacina para honrarlo como patrón. Desde 2004, año del hallazgo, procesionan la imagen desde su 'altarcico' hasta La Vieja Hacienda. En dicho recinto celebrarán misa este sábado con el coro rociero del Barrio de la Concepción y luego un baile. La iniciativa de la 'ermitica' levantada al santo, su construcción y mantenimiento corresponde a Memerto Navarro Liarte.

Para la mañana sabatina han programado una concentración de automóviles clásicos y un concurso de lanzamiento de almendras al capazo. No todo es playa en verano, reservemos agenda para el encuentro con amigos en eventos que se celebran en entornos rurales, como los que proponemos en este artículo.