Fernando Rubio, un músico que viene de lejos

José Sánchez Conesa Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

Es fácil escuchar a los aficionados decir que Fernando Rubio Torres (Cartagena, 1964) es un histórico o un clásico, solemnidad que no pega con su ... estilo desenfadado y su bonhomía. Aunque sea verdad. Así lo explicó el periodista Carlos Santos en una entrevista que le hizo en RNE para el programa Entre dos luces:«Fernando es de la estirpe de los últimos rockeros que señalan el camino a los rockeros más jóvenes. La música que llega más alto es la que tiene buenas raíces. La música que llega más lejos es la que viene de más lejos». Todo comenzó porque un amigo tocaba a la guitarra El condor pasa. Formó el grupo Graffiti con los compañeros del instituto El Cano, vecinos de las Casas de Marina de la calle Ramón y Cajal, al ser hijos de marinos. No tenían guitarras eléctricas, aunque se las prestaban otros grupos para actuar en el fin de curso de El Cano o en el salón de actos del Isaac Peral, por Santo Tomás de Aquino. Todo esto con 14 y 15 añitos. Y ya estaba por allí Bob Dylan, pero también The Beatles, Génesis, Camel, Police, Jimi Hendrix y una excelente colección de discos de blues de Emilio Belchí, su profesor de Filosofía. Casi los mismos integran posteriormente Ley Seca, a mediados de los 80. Estarán muy influidos por la nueva psicodelia y contarán con más facilidades, gracias en buena medida a la colaboración de la concejalía de Juventud.Tendrán en la Casa de la Juventud un local de ensayo y una cafetería donde actuar de manera continuada. Hasta se creó una asociación llamada MOC (Músicos Organizados de Cartagena). La fiesta del santo de Aquino pasó a celebrarse por parte del alumnado de todos los centros de secundaria en la rambla de Benipila. Ganaron un Murcia Jóven, lo que llevaba aparejado darles la oportunidad de ofrecer conciertos, si bien no le dieron mucha cancha. La duda de por ser de Cartagena.

En ese mítico Arlequín tocó con un grupo, la Pimitive Miraculous Medicinal Blues Band, que evocaba en su nombre a aquellos feriantes que iban por los pueblos del Far West, charlatanes que vendían crecepelos. Enrolados en esas caravanas iban músicos de blues. Ferroblues Fundan Ferroblues en 1986, tomando parte en el Festival de Jazz de Murcia e incorporándose al circuito de pequeñas salas y bares, formato que les va como anillo al dedo. Observa una diferencia notable entre aquellos años y el tiempo presente, en la que estos locales se arriesgaban pagando las actuaciones a los músicos. Ahora no, el grupo alquila la sala para poder actuar, cobrando lo que se obtenga en taquilla. En la conversación irrumpen bares de Cartagena donde había buena música en directo como el Tragaluz o el Agua Bar. Sale a colación el programa de TVE la Edad de Oro, aquellos años de la movida madrileña y de otros lares. Aunque ellos iban a contracorriente de esa tendencia mayoritaria. Fernando se encontraba a gusto con Ferroblues y los clásicos del blues, además, cantando en inglés. Estuvo con ellos de 1986 a 2004, dando a luz dos discos emblemáticos: Mondongo y Blind Lizard. Recorrieron festivales de Cataluña, salas de Madrid y ganaron el premio Villa de Bilbao. Actuaron en la primera edición de la Mar de Músicas y en nuestro festival de jazz. Festeja que Cartagena tenga esos dos grandes eventos. Cuando el verano era aburrido en Cartagena vino la Mar con música en las plazas y en el auditorio, atrayendo a gentes de mil raleas. Lamenta que no tengamos salas para la música en directo, salvo el Mister Witt. Una pena.Siguen saliendo nombres en esta grata conversación en el Archivo municipal: Neil Young, Eric Clapton, Jhon Mayall, Bryrds, BB King, Pink Floid. Los murcianos M Clan. Es considerado un clásico entre los músicos de Cartagena, capaz de amalgamar blues, soul, rock y folk Ha colaborado mucho con Antonio Fidel y con otros amigos como Julían Talismán y Carlos Campoy. Estos dos últimos lo acompañan ahora en la banda The Inner Demons en su carrera en solitario desde 2008, reconociendo que la crítica pone muy bien sus discos, especialmente Stay Cool. Ha girado con su banda por las grandes capitales españolas y hasta en el pueblo sevillano de Marinaleda, experiencia muy grata y peculiar. Fernando ha sido un pionero en nuestra ciudad del blues y de otro género que llamaríamos dylaniano. En sus composiciones hay mucho arcoiris: soul, country, folk, rock, pop. Terminamos hablando de Pata Negra y de la Leyenda del tiempo de Camarón, un tema cada día más nuevo. Se alegra por el éxito del grupo del momento:Arde Bogotá. Agradecido porque no todo sea reggaeton. Hace un tiempo lo pasó mal, salvándolo la sanidad pública, la música y el amor.El próximo disco será un concierto en directo que grabó en el Luzzy. Vendrá otro más. Siempre está componiendo porque los tiempos siguen cambiando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartagena