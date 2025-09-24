La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fernando Rubio, durante un concierto. Pablo Sánchez/ AGM
El Tío del Saco

Fernando Rubio, un músico que viene de lejos

José Sánchez Conesa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:09

Es fácil escuchar a los aficionados decir que Fernando Rubio Torres (Cartagena, 1964) es un histórico o un clásico, solemnidad que no pega con su ... estilo desenfadado y su bonhomía. Aunque sea verdad. Así lo explicó el periodista Carlos Santos en una entrevista que le hizo en RNE para el programa Entre dos luces:«Fernando es de la estirpe de los últimos rockeros que señalan el camino a los rockeros más jóvenes. La música que llega más alto es la que tiene buenas raíces. La música que llega más lejos es la que viene de más lejos». Todo comenzó porque un amigo tocaba a la guitarra El condor pasa. Formó el grupo Graffiti con los compañeros del instituto El Cano, vecinos de las Casas de Marina de la calle Ramón y Cajal, al ser hijos de marinos. No tenían guitarras eléctricas, aunque se las prestaban otros grupos para actuar en el fin de curso de El Cano o en el salón de actos del Isaac Peral, por Santo Tomás de Aquino. Todo esto con 14 y 15 añitos. Y ya estaba por allí Bob Dylan, pero también The Beatles, Génesis, Camel, Police, Jimi Hendrix y una excelente colección de discos de blues de Emilio Belchí, su profesor de Filosofía. Casi los mismos integran posteriormente Ley Seca, a mediados de los 80. Estarán muy influidos por la nueva psicodelia y contarán con más facilidades, gracias en buena medida a la colaboración de la concejalía de Juventud.Tendrán en la Casa de la Juventud un local de ensayo y una cafetería donde actuar de manera continuada. Hasta se creó una asociación llamada MOC (Músicos Organizados de Cartagena). La fiesta del santo de Aquino pasó a celebrarse por parte del alumnado de todos los centros de secundaria en la rambla de Benipila. Ganaron un Murcia Jóven, lo que llevaba aparejado darles la oportunidad de ofrecer conciertos, si bien no le dieron mucha cancha. La duda de por ser de Cartagena.

