Fernando da Casa, memoria creadora

Su primer apellido presta un toque exótico, quizá aristocrático, y mucho de hospitalario. Fernando Da Casa (Cartagena, 1967), abogado y escritor, presentó recientemente en el Casino su segunda novela 'Las lentejas de la guerra' desde la editorial Dokusou. Nos reunimos en La Posada de La Palma antes de que parta de correrías literarias a la feria del libro de Trujillo. Así averiguo, ante un aromático asiático, que ya de niño escribía obras de teatro que representaba en un teatrillo de muñecos.

Más tarde, hecho todo un estudiante de Derecho, fue actor del Teatro Universitario. La escritura se la tomó más en serio a partir de la invitación de mi colega cronista Juan Ignacio Ferrández a compartir textos en el foro Cartagena, que en realidad eran historias familiares sobre la guerra civil. La documentación le llevó a descubrir su familia mexicana con la que no existía contacto, descendientes todos ellos de un hermano de su abuelo exiliado tras la contienda civil.

Aquellos relatos obtuvieron una gran aceptación, lo que le animó a completarlos añadiendo más imaginación para que cualquier parecido con la realidad fuese mera coincidencia. Bajo forma de libro vio la luz titulándose 'Las lentejas de la guerra', cuya acciones trascurren en tres escenarios distintos, Madrid, Las Palmas y Cieza, con personajes distantes entre sí y en común un tiempo: la guerra y la postguerra. La historia de Madrid está narrada en tercera persona por un nieto que cuenta las peripecias de su abuelo. En Las Palmas el protagonista en primera persona comparte sus recuerdos y en Cieza, una abuela cuenta a su nieto. Los tres relatos llegan a converger, desde la pluralidad de sus posicionamientos, unos son republicanos, otros franquistas y otros meros supervivientes. El autor trata de meterse en el pellejo de esos seres sin prejuzgarlos políticamente ni establecer divisiones morales de entre buenos y malos.

Fernando Da Casa, persona sencilla y vitalmente intensa, nos contagia con sus afanes superadores. Se ha preparado de manera pertinaz con lecturas de historia, artículos periodísticos, ensayos, novelas de Almudena Grandes, Juan Manuel de Prada, Juan Eslava Galán. Y un singular libro de Isaac Rosa sobre novelas escritas sobre la guerra '¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!'. En el texto de Isaac aparece un personaje que se ríe del autor, mostrándose crítico e irónico con la caracterización de personajes, ambientes y los pobres usos idiomáticos.

Otras novelas

Aunque su primera publicada fue 'La Gioconda es farsa', finalista del premio Libro Murciano de 2016. Durante una Noche de los Museos se le ocurrió escribir sobre arte con un relato por entregas de 30 capítulos que alcanzó en internet las 100.000 visitas, traspasando linderos. En La Gioconda especula sobre la posible falsedad del cuadro expuesto en el Louvre, a raíz de un robo real de la obra de Da Vinci que se produjo a principios del siglo XX. La polémica es real y aletea.

Con anterioridad a estas novelas se editaron relatos de su autoría en antologías colectivas, obteniendo un premio nacional de la Fundación Mapfre. Realidad y recreación, siempre toma de personas que conoce, incluso de amigos, rasgos o datos que disfraza. A veces las palabras pueden ser máscaras o brújulas.

Llevado por la curiosidad le pregunto por su posible relación personal con José Antonio Da Casa Ayuso, diputado durante la primera legislatura por UCD. Resulta que es su padre y como recordó el periodista Guillermo Jiménez en este diario con el artículo titulado 'El tejerazo, 29 años después' (18-4-2010), cuando la intentona golpista de Tejero del 23-F, el parlamentario cartagenero ocupaba su escaño en el Congreso.

Eventos en Cartagena

Hablamos que hoy día, con la autopublicación, todo el mundo puede permitírselo, otra cosa bien distinta es la calidad de lo ofertado al público. Si bien internet ha democratizado todas las artes, resulta muy complicado acceder a las grandes editoriales y convertirse en profesional de las letras.

Reconoce la animación existente en la región con diferentes eventos literarios como son las presentaciones de libros, encuentros con autor y jornadas de todo tipo, que le han llevado a conocer un rico submundo. Como tantos otros nos expone que Murcia recuperó su feria del libro, no así Cartagena. Aunque celebra, y no poco, que tengamos dignos acontecimientos tales como Cartagena Negra, que organizan dos grandes adalides como son Paco Marín y Antonio Parra. La Semana de Novela Histórica o los Encuentros literarios. No se olvida de la oferta enorme que despliega La Playa de los Libros, que organiza Taller de Prensa.

Cree en el asociacionismo y por eso pertenece a la Unión Nacional de Escritores de España y a Palin, asociación regional de creadores y artistas. Anteriormente contribuyó desde lo que pudo a la revalorización del modernismo en Cartagena, dentro de la Comisión Víctor Beltrí.

Sus referentes literarios Homero, Heródoto, Virgilio, García Márquez, Cervantes o Almudena Grandes le ayudan a enriquecer su experiencia vital, expresando y explicándose el mundo.

Contagia su pasión de escribir, que no deja de ser una forma de trabajar en él mismo, de encontrarse más vivo al agrandar tiempo y espacio. Quizá sea una protesta contra la fragilidad humana, vaya usted a saber. El caso es que nos espera en las librerías de Cartagena.