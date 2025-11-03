La fase final del Bosque Romano de Cartagena tendrá que esperar a la siguiente convocatoria

Conectar San José Obrero con Canteras mediante un corredor verde y reunir en un sólo proyecto la renaturalización de espacios degradados, la puesta en valor ... de yacimientos arqueológicos y la plantación de especies autóctonas es el propósito por el que se puso en marcha el Bosque Romano, y ahora está a punto de alcanzarse.

A dos meses de expirar el plazo de ejecución, la integración de la Finca Medina en el proyecto es un hecho, los trabajos de restauración y renaturalización están muy avanzados y en los próximos días se iniciarán las plantaciones de árboles y arbustos autóctonos. Pero el Ayuntamiento de Cartagena y ANSE se han encontrado con una piedra en el zapato que, de momento, está frenando la finalización completa del proyecto, tal y como se diseñó en un principio. Las negociaciones con los propietarios para adquirir los terrenos que quedan, y que permitirán llevar el corredor hasta las mismas Canteras Romanas, no han dado sus frutos y tendrá que esperar a la próxima convocatoria europea.

A pesar de esto, fuentes municipales confirmaron que el Ayuntamiento no ha abandonado la idea de comprar la parcela próximamente. «El objetivo es que el proyecto tenga una continuidad, que te permita llegar desde San José Obrero hasta el pie de las Canteras Romanas. No se he desechado la idea de adquirir las parcelas que permitirán alcanzar ese objetivo, simplemente se dejará para la siguiente fase porque para esta no da tiempo. El Bosque Romano se está haciendo con un programa de fondos europeos, a los que volveremos a optar para completarlo», informaron.

Los trabajos de la Finca Medina siguen avanzando e incluyen la adecuación paisajística y señalética con interpretación ambiental

El presidente de ANSE, Pedro García, se mostró algo más pesimista con la adquisición de la zona en cuestión, aunque contento de ver que este proyecto realmente está transformando el espacio. «Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero estamos satisfechos. La acción que estamos llevando a cabo ahora es la que va a dar mayor sentido el proyecto y la de mayor envergadura. Este lugar va a ser muy llamativo porque con la plantación de entre 12.000 y 15.000 especies autóctonas va a tener un gran impacto paisajístico. Una vez que estás dentro es cuando te das cuenta de las dificultades de llevar a cabo proyectos tan complejos y transformadores como éste, porque conlleva unos costes y tramitaciones que los dificultan mucho», explicó García.

Desde ARBA, Francisco José Ríos se pronunció en términos similares, destacando el valor de las actuaciones que se están ejecutando y la importancia de que un proyecto como el Bosque Romano salga adelante. «La adquisición de esta finca lo que haría sería unificar todo el proyecto, pero no se ha renunciado, yo creo que acabarán vendiendo cuando vean todo lo que se ha hecho», comentó.

En cuanto a la progresión de las actuaciones planificadas en la zona de la Finca Medina, Pedro García indicó que los trabajos de restauración y renaturalización «están muy avanzados» e informó de que ya se ha llevado a cabo la «eliminación de los escombros de las canteras, y estamos trabajando en la adecuación paisajística de 14 hectáreas de terreno. Además de la plantación de flora autóctona con hasta 40 especies distintas, se están adecuando los senderos y se va a incluir cartelería nueva con la interpretación ambiental».

Esta fase o actuación ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, financiados por la Unión Europea, y ha supuesto un hito importante con la recalificación de suelo urbanizable como zona verde.

Comienza la plantación de 15.000 ejemplares de árboles autóctonos

Las asociaciones ANSE y ARBA iniciarán esta semana la plantación en Finca Medina de hasta 15.000 ejemplares de árboles y arbustos autóctonos. «Vamos a comenzar instalando los sistemas de riego y, en cuanto esté terminado comenzaremos con la plantación. Nosotros nos encargamos de coordinar los trabajos pero son los voluntarios los que se encargan de llevarlo a cabo, algo que es muy importante porque uno de los pilares esenciales del proyecto del Bosque Romano es la implicación de la ciudadanía. Hasta este momento entre ANSE y nosotros llevaremos ya plantadas unos 7.000 ejemplares, ayudados por centros educativos, asociaciones de senderistas, centros del IMAS y colectivos vecinales», afirmó Francisco José Ríos.

ARBA organiza este mes una jornada ambiental en El Carmolí con limpieza terrestre y subacuática

La asociación ARBA, junto con otros colectivos como Bahía Bella e Hippocampus, han organizado una jornada ambiental para el sábado 15 de noviembre junto a la playa de El Carmolí en la que se llevará a cabo una limpieza integral que incluirá tanto el espacio terrestre como el subacuático.

La limpieza de fondos marinos se hará con buzos especializados, que accederán a la zona por vía acuática. Se utilizarán embarcaciones de Protección Civil, equipos de buceo, contenedores, guantes, bolsas y maquinaria para facilitar la recogida de residuos como escombros. Esta logística permitirá abordar tanto la superficie terrestre como el ecosistema subacuático, especialmente sensible en la laguna del Mar Menor.

La intervención, en la que colaboran también instituciones como el Ayuntamiento de Cartagena o el de Los Alcázares, tiene el objetivo no sólo de retirar la basura sino de identificar y señalizar elementos contaminantes o artefactos que requieran señalización, contribuyendo así a la seguridad y recuperación ecológica del área.

Para ello contarán también con miembros de Defensa, voluntarios civiles y cuerpos especializados como el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que podrían intervenir en labores subacuáticas junto a los buzos de Hippocampus que portarán detectores de metales en búsqueda de residuos metálicos en el fondo marino.

Los colectivos extienden su invitación a toda la ciudadanía, para que participen de los trabajos de limpieza, que se desarrollará entre las 9.00 y las 14.30 horas. Una vez terminado, habrá degustación de una gran paella, símbolo de convivencia y agradecimiento a todos los participantes. Esta actividad no sólo busca retirar residuos del entorno, sino también sembrar valores de respeto, responsabilidad y cuidado hacia el medio ambiente.