El entorno del Palacio de Deportes y La Rambla, donde acabará el desdoblamiento, es punto recurrente de atascos. Pablo Sánchez / AGM

Las expropiaciones para construir el acceso oeste de Cartagena costarán 718.000 euros

La cantidad la abonará el Ayuntamiento tras el proceso iniciado por Fomento, que será el que pague la ejecución misma de esta infraestructura

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:16

718.322,54 euros. Esa es la cantidad que, en estos momentos, la Consejería de Fomento estima que costarán las expropiaciones de los suelos necesarios ... para construir el nueva acceso oeste a Cartagena. Así lo adelantaron fuentes del departamento que dirige el consejero Jorge García Montoro a este periódico. Esta infraestructura es la inversión de mayor envergadura en materia de carreteras que el Gobierno regional tiene previsto realizar en la ciudad. En virtud del convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento, a San Esteban le corresponderá poner después los 4,9 millones para financiar los trabajos, cuya licitación y ejecución llevará a cabo el Gobierno local.

