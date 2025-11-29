Las expropiaciones para construir el acceso oeste de Cartagena costarán 718.000 euros

718.322,54 euros. Esa es la cantidad que, en estos momentos, la Consejería de Fomento estima que costarán las expropiaciones de los suelos necesarios ... para construir el nueva acceso oeste a Cartagena. Así lo adelantaron fuentes del departamento que dirige el consejero Jorge García Montoro a este periódico. Esta infraestructura es la inversión de mayor envergadura en materia de carreteras que el Gobierno regional tiene previsto realizar en la ciudad. En virtud del convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento, a San Esteban le corresponderá poner después los 4,9 millones para financiar los trabajos, cuya licitación y ejecución llevará a cabo el Gobierno local.

Fue el pasado julio cuando, como recogió este periódico, Fomento inicio el proceso de expropiación. En la relación de bienes afectados por este importante proyecto que agilizará la entrada a la ciudad y paliará los atascos, figuran hasta 26 propietarios entre empresas y particulares. En total, la Comunidad Autónoma requerirá ocupar un total de 21.325 metros cuadrados de superficie.

La cifra 15.144 vehículos diarios, 606 pesados, son los que, según los cálculos municipales, soporta el vial de acceso a la ciudad desde la zona oeste, convirtiendo el mismo en un riesgo para los conductores, con alta probabilidad se ser víctimas de un siniestro

Entre los propietarios a los que, por interés público, se les retirará el uso y disfrute sobre sus bienes figuran también instituciones públicas como el Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que ostenta a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) las competencias sobre el dominio público hidráulico. Cabe recordar que el nuevo acceso sorteará el cauce de la rambla de Benipila en su enlace con la de Canteras, entre Los Patojos, San José Obrero y Nueva Cartagena. En total, al Gobierno central se le requerirán 1.513 metros cuadrados.

Otra institución pública afectada es el propio Ayuntamiento de Cartagena, que cederá al Gobierno regional 77 metros cuadrados correspondientes a parte del viario público existente.

No obstante, la inmensa mayoría de los terrenos a expropiar corresponden a suelo rural habilitado para el regadío. Así, figuran particulares a los que se les requisarán 10.135 metros cuadrados de tierras agrícolas de importante valor.

También se verán afectadas algunas superficies industriales y comerciales como la Estación de Servicio de Los Patojos, a la cual se le expropian 710 metros porque su negocio entra en conflicto con el arranque de la nueva carretera, desde la rotonda donde empalman la RM-332 y la Ronda Transversal. Muy afectada se ve también la promotora Las Colinas de Cartagena, a la que se le retiran hasta seis parcelas catastrales que suman 256 m2.

La carretera actual soporta una intensidad de tráfico de 15.144 vehículos al día, según cálculos municipales, de los que 606 son vehículos pesados. Se trata de un importante eje de comunicación entre el centro urbano de Cartagena y los barrios de la zona noroeste, tales como Nueva Cartagena, San José Obrero, Los Patojos y La Vaguada, que llevan años demandando un desdoblamiento para evitar los embotellamientos en las horas punta y descongestionar el cruce donde la carretera nacional se transforma en la calle Peroniño.

La actuación se centra en el tramo T-332 o travesía de Mazarrón, entre el cruce de la avenida del Cantón con el Palacio de Deportes y de la rotonda que conecta con la Ronda Transversal (RM-36) hasta el cruce con la carretera de Tentegorra. Contempla el desdoblamiento de la carretera RM-332, que conecta Cartagena y Mazarrón, cruzando su trazado la rambla de Canteras mediante obra de paso. En ese punto, se incluye la construcción de una nueva rotonda, cuya vía se separa de la carretera para conectar con la avenida del Cantón con la glorieta existente.