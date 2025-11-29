Las expropiaciones para construir el acceso oeste de Cartagena costarán 718.000 euros
La cantidad la abonará el Ayuntamiento tras el proceso iniciado por Fomento, que será el que pague la ejecución misma de esta infraestructura
Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:16
718.322,54 euros. Esa es la cantidad que, en estos momentos, la Consejería de Fomento estima que costarán las expropiaciones de los suelos necesarios ... para construir el nueva acceso oeste a Cartagena. Así lo adelantaron fuentes del departamento que dirige el consejero Jorge García Montoro a este periódico. Esta infraestructura es la inversión de mayor envergadura en materia de carreteras que el Gobierno regional tiene previsto realizar en la ciudad. En virtud del convenio suscrito entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento, a San Esteban le corresponderá poner después los 4,9 millones para financiar los trabajos, cuya licitación y ejecución llevará a cabo el Gobierno local.
Fue el pasado julio cuando, como recogió este periódico, Fomento inicio el proceso de expropiación. En la relación de bienes afectados por este importante proyecto que agilizará la entrada a la ciudad y paliará los atascos, figuran hasta 26 propietarios entre empresas y particulares. En total, la Comunidad Autónoma requerirá ocupar un total de 21.325 metros cuadrados de superficie.
La cifra
15.144 vehículos diarios,
606 pesados, son los que, según los cálculos municipales, soporta el vial de acceso a la ciudad desde la zona oeste, convirtiendo el mismo en un riesgo para los conductores, con alta probabilidad se ser víctimas de un siniestro
Entre los propietarios a los que, por interés público, se les retirará el uso y disfrute sobre sus bienes figuran también instituciones públicas como el Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que ostenta a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) las competencias sobre el dominio público hidráulico. Cabe recordar que el nuevo acceso sorteará el cauce de la rambla de Benipila en su enlace con la de Canteras, entre Los Patojos, San José Obrero y Nueva Cartagena. En total, al Gobierno central se le requerirán 1.513 metros cuadrados.
Otra institución pública afectada es el propio Ayuntamiento de Cartagena, que cederá al Gobierno regional 77 metros cuadrados correspondientes a parte del viario público existente.
No obstante, la inmensa mayoría de los terrenos a expropiar corresponden a suelo rural habilitado para el regadío. Así, figuran particulares a los que se les requisarán 10.135 metros cuadrados de tierras agrícolas de importante valor.
También se verán afectadas algunas superficies industriales y comerciales como la Estación de Servicio de Los Patojos, a la cual se le expropian 710 metros porque su negocio entra en conflicto con el arranque de la nueva carretera, desde la rotonda donde empalman la RM-332 y la Ronda Transversal. Muy afectada se ve también la promotora Las Colinas de Cartagena, a la que se le retiran hasta seis parcelas catastrales que suman 256 m2.
La carretera actual soporta una intensidad de tráfico de 15.144 vehículos al día, según cálculos municipales, de los que 606 son vehículos pesados. Se trata de un importante eje de comunicación entre el centro urbano de Cartagena y los barrios de la zona noroeste, tales como Nueva Cartagena, San José Obrero, Los Patojos y La Vaguada, que llevan años demandando un desdoblamiento para evitar los embotellamientos en las horas punta y descongestionar el cruce donde la carretera nacional se transforma en la calle Peroniño.
La actuación se centra en el tramo T-332 o travesía de Mazarrón, entre el cruce de la avenida del Cantón con el Palacio de Deportes y de la rotonda que conecta con la Ronda Transversal (RM-36) hasta el cruce con la carretera de Tentegorra. Contempla el desdoblamiento de la carretera RM-332, que conecta Cartagena y Mazarrón, cruzando su trazado la rambla de Canteras mediante obra de paso. En ese punto, se incluye la construcción de una nueva rotonda, cuya vía se separa de la carretera para conectar con la avenida del Cantón con la glorieta existente.
Nuevas mejoras en la conexión por carretera a la diputación de La Aljorra
El Gobierno regional está reforzando la seguridad vial en uno de los principales accesos a La Aljorra con la construcción de una nueva glorieta en el cruce de las carreteras RM-602 y RM-605. La obra, que sustituirá la antigua intersección en T y mejorará la circulación de los más de 3,6 millones de usuarios que transitan por este punto cada año, cuenta con una inversión de 698.500 euros.
El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, visitó este viernes los trabajos y destacó que la actuación forma parte de la estrategia regional de modernización de la red viaria. Recordó que este año ya se ha ejecutado otra glorieta en el acceso a Sabic y se ha rehabilitado íntegramente la RM-602, y subrayó que la nueva rotonda reducirá la siniestralidad al ordenar los movimientos y eliminar los giros a la izquierda.
Además, los trabajos se completarán con la instalación de alumbrado, refuerzo del firme y renovación de señalización y balizamiento, lo que permitirá mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación. Según García Montoro, estas actuaciones responden al crecimiento del núcleo de La Aljorra y buscan garantizar una movilidad más segura y fluida para los vecinos y los usuarios que transitan por la zona.
El consejero destacó que la intervención no solo mejora la seguridad, sino que también ordena los accesos a caminos y parcelas adyacentes, facilitando un tránsito más eficiente en todo el entorno. García Montoro insistió en que estas inversiones forman parte de un plan continuo de conservación y modernización de la red regional de carreteras, con el objetivo de ofrecer infraestructuras adecuadas a las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos de la zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión