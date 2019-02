Los expertos descartan un «riesgo significativo» por plomo en vecinos de la Sierra Minera Charla informativa de la Consejería de Salud sobre el estudio epidemiológico, en el local social de El Llano del Beal. / J. M. Rodríguez / AGM El estudio epidemiológico Emblema concluye, de forma preliminar, que vivir en esta zona de Cartagena y La Unión «no conlleva un riesgo superior» al de residir en otros lugares JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Jueves, 7 febrero 2019, 10:34

Niños y adultos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión tienen niveles de plomo y cadmio en su organismo «muy por debajo» de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como referencia para adoptar medidas preventivas. Además, los valores de escolares y madres son similares a los de otras poblaciones de la comarca de Cartagena. En cuanto al cadmio, el volumen de este metal pesado no varía entre zonas mineras y no mineras y, en los casos en los que hay un nivel más alto, está relacionado con el humo del tabaco. En resumen, «vivir en la zona minera no conlleva un riesgo superior al de vivir en la zona no minera».

Estos son algunas de las conclusiones preliminares alcanzadas por los científicos que han realizado el estudio epidemiológico 'Emblema', encargado por la Comunidad Autónoma para evaluar los niveles de exposición a metales pesados en poblaciones como Llano del Beal, Portmán y La Unión. Se trata de zonas donde, desde hace más de treinta años, hay decenas de depósitos mineros pendientes de sellado y restauración ambiental. Las conclusiones son trasladadas en la mañana de este jueves a representantes vecinales y municipales, por parte de la Consejería de Salud.

Según ha sabido 'La Verdad' por fuentes conocedoras del estudio, realizado por expertos del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de prestigio internacional, el nivel medio de plomo en sangre en la población infantil es de 1,6 microgramos por decilitro en la zona minera y de 1,08 en la zona no minera. Con respecto a la población adulta, el nivel medio de plomo en sangre es algo superior en la zona minera, con 1,28 microgramos por decilitro de sangre, frente a 1,16.

La OMS establece en 5 microgramos por decilitro el nivel mínimo de plomo en sangre necesario para adoptar medidas de carácter preventivo, como hacer un seguimiento a toda la familia.

Según Emblema, el 95 por ciento de los niños de la Sierra tienen menos de 3,7 microgramos de plomo por decilitro de sangre, frente a 2,7 del resto. En cuanto a los mayores de edad, el 95 por ciento sí que tiene más plomo en sangre, con 3,1 microgramos de plomo por decilitro, frente a 2,7 microgramos en las otras áreas.

En relación con el cadmio en sangre y orina, el estudio constata que no hay distinciones entre lugares y que los niveles más altos tienen que ver con estar expuesto al humo de los cigarrillos.

La media en niños de la zona minera y no minera es de 0,24 microgramos en sangre. En las madres de la Sierra Minera es algo superior: 0,69 frente a 0,65. En cuanto a los análisis de orina, las cifras de los menores son incluso más bajas en la Sierra Minera, pues se sitúan en 0,14 microgramos, frente a 0,16. Las madres están muy ligeramente por encima en el área minera, con 0,22 frente a 0,21. El límite mínimo para intervenir, según la OMS, está en 5 microgramos en sangre y tres en orina.

Escolares de 6 a 11 años

El estudio ha evaluado el nivel de exposición al plomo en niños de entre 6 y 11 años y sus madres residentes en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión y en un área de control no expuesta a los desechos de la minería. En concreto, se ha analizado una muestra de 754 personas: 194 parejas de niños y madres de las localidades de La Unión, Llano del Beal, El Estrecho y Portmán, pertenecientes al área expuesta, y a otras 183 parejas de participantes en las poblaciones de El Albujón, Pozo Estrecho, La Puebla y La Palma. Los participantes fueron invitados de forma aleatoria y debían haber vivido al menos seis años seguidos en el mismo pueblo.

Hubo una recogida de muestras de sangre y orina, así como mediciones de talla y peso. También se llevó a cabo una entrevista sobre datos sociodemográficos, alimentación, recreo y situación del hogar. El material biológico fue analizado en el Instituto de Toxicología de la Defensa, en las instalaciones del Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Sellado de balsas

Aunque presuponen que la diferencia entre zonas no implica un riesgo significativamente más alto por plomo en la Sierra Minera, los especialistas médicos recuerdan que no hay niveles seguros de plomo en la sangre. De ahí que la Comunidad mantiene abierto un programa de control y asesoramiento a la población, en el ámbito de la salud pública. Además, Emblema forma parte del Plan para la Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería en la Región (Prasam). El Gobierno regional destinará a este plan 84,8 millones de euros de inversión público-privada, en diez años. La principal acción será el sellado de balsas de residuos.

Por ahora, los investigadores (vinculados al Instituto Carlos III) no tienen datos sobre el arsénico. Entre otras unidades, ha participado el comité de Ética de Investigación del Hospital Santa Lucía de Cartagena.