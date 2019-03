Los expertos aconsejan servicios y eventos exclusivos para atraer más cruceristas de lujo La responsable de Cruises & Yachts Division Pérez y Cía Cristina Rodríguez durante su conferencia en la sala Isaac Peral de la Politécnica, repleta de invitados. / antonio gil / agm Navieras y agencias de viajes ven a la ciudad un referente en el sector, que deja más de 100 euros por pasajero y día ANTONIO LÓPEZ Jueves, 14 marzo 2019, 01:24

Ni las navieras, ni las agencias de viajes tiene del todo claro dónde está la línea roja entre los cruceros considerados estándar y los llamados 'Premium' o de lujo. Lo que sí tienen más seguro es que los segundos buscan a bordo una calidad en el servicio que les diferencie del resto y que todo ello tenga su continuidad en tierra. Esto es, precisamente, lo que ayer debatió el centenar de técnicos, representantes de empresas del sector y consignatarios, en la jornada 'Cartagena, Cruise Forum', celebrada en la sala Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Politécnica. En ella, los protagonistas fueron los turistas vip de cruceros, para los que los expertos aconsejaron crear servicios y excursiones exclusivas en la ciudad, para aumentar su número. Estuvo organizada, además de por el Puerto, por Cruises News Media Group, una compañía española especializada en la promoción del sector.

En 2018, año en que la Autoridad Portuaria comenzó a afianzarse en este segmento de cruceros, Cartagena acogió 26 escalas, mientras que este año tendrá más del doble. Para mantener estos números, los expertos recomiendan crear paquetes específicos relacionados con la cultura, la gastronomía y el deporte.

«La ciudad está posicionada dentro del mapa mundial de la industria de cruceros estándar. Los hechos lo demuestran, con el número de escalas, que aumentan año tras año, como las de lujo. Ahora, para mantenerse en este negocio y seguir creciendo, tienen que ser la ciudad y el resto de la Comunidad Autónoma quienes debe adaptar e incrementar el conjunto de servicios que este tipo de turista necesita», explicó el presidente de MSC Cruceros en España, Emiliano González.

Reclaman fiestas flamencas y degustación de la cocina de un chef con estrella Michelin

Aportan valor añadido

Se trata de una de las navieras más importantes y con más número de barcos de estas características del mundo. También es una de las compañías que más trasatlánticos trae a Cartagena al año, porque «es uno de los destinos de escala mejor valorados por los pasajeros». González aseguró que la ciudad es en un referente para el crucerista 'premium', un sector que aporta valor añadido a la industria de cruceros y a la economía local». Por ello, insistió en que la ciudad debe «actualizar» su oferta para una clientela que está dispuesta a hacer un mayor gasto.

González confesó que Cartagena tiene futuro en este negocio, porque lo demuestran los datos y lo dicen los turistas. Estos resaltan de la ciudad, según el presidente de MSC Cruceros España, su limpieza, su población acogedora y su amplia oferta de monumentos turísticos, que descubren los visitantes cuando llegan.

El buque de lujo se caracteriza por cuidar al máximo los servicios y la experiencia de sus pasajeros, tener un menor tamaño y menor capacidad, así como mayor ratio de tripulantes por número de pasajeros.

Realizan recorridos únicos y de una duración, en algunos casos, de más de tres semanas. Además, todo el pasaje está alojado en suites exteriores e incluso en apartamentos que llegan a los trescientos metros cuadrados. La elección de este tipo de viajeros se debe a que su gasto es mayor.

En la jornada también intervino, entre otros, Alfreso Serrano, director en España de la Asociación Internacional de Líneas (CIA en España) de Crucero. Es el colectivo que representa a las principales navieras que operan en el país. En su conferencia 'El mercado y las compañías de cruceros 'premium' y lujo', hizo hincapié en que el porcentaje de crecimiento de este turismo está por encima de la media. También citó la importancia de crear servicios y eventos exclusivos, para atraer a este tipo de clientes, cuyo nivel de gasto es el doble que de uno estándar. Según los datos de la Autoridad Portuaria, en Cartagena un crucerista gasta alrededor de 50 euros de media al día, mientras que uno que llega en un crucero de lujo alcanza los 100 euros.

Fiestas flamencas

Uno de los eventos que más buscan está relacionado con la gastronomía. Según los expertos, reclaman comer o cenar en locales con estrella Michelin, hacer escapadas que han sido organizadas solo para ellos y participar en fiestas flamencas en tablaos abiertos solo para ellos.

Teresa Holz, de Product & Operation Supervisor de Intercruises Shoreside & Port Services, recomendó recorridos exclusivos por el Teatro Romano y la Mina Agrupa Vicenta, en La Unión; y visitas a la Batería de Castillitos, con algún espectáculo o cóctel. Algunos cruceros ofrecen, incluso, barcazas para experiencias aventureras por la costa y visitas a parques nacionales y lugares considerados de alto valor ecológico.

Entre los que llegarán este 2019 están el 'Corinthian', el 'Seven Seas Mariner', el 'Clio', el 'Wind Surf', el 'Viking Star' y el conocido como el barcos de los ricos, el 'The World', que lo hará el 1 de julio. En 2018 llegó en abril y sus 150 exclusivos pasajeros estuvieron tres días y dos noche. Esta vez estarán tan solo un día, de nueve de la mañana a las doce de la noches. Uno de los más bellos que hará escala será el 'Star Flyer', un bergantín-goleta de la naviera All Star Clippers, que realiza cruceros de lujo por el mundo.