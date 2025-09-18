MC exige una comisión que investigue la compra y renovación del Teatro Circo en Cartagena Jesús Giménez Gallo pide que «se justifiquen esos 9 millones de euros que dicen que va a costar volver a abrirlo»

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, se desplazó este jueves hasta la puerta del Teatro Circo para reclamar la apertura de una comisión de investigación que explique «por qué se adquirió un edificio, que estaba abierto, por 1,2 millones de euros en 2022, por qué se cerró en 2023 y, sobre todo, para que justifiquen esos 9 millones de euros que dicen que va a costar volver a abrirlo».

Desde la formación se preguntan que, si el edificio estaba tan mal como para necesitar una inversión de 9 millones de euros, «cómo es que estaba abierto y, desde que es municipal, ya no se puede utilizar». «Nos estamos acostumbrando en esta etapa con Noelia Arroyo a que se adquieran activos tóxicos, como en el caso de Los Mateos, o a que rescatemos a las empresas que tienen un problema patrimonial y al final sean los cartageneros los que ponen cantidades millonarias para recuperarlos».

Giménez Gallo aseguró confiar en que los grupos municipales apoyen la comisión de investigación, incluso Vox, «pese a que ante la petición de una comisión de investigación por los terrenos de Los Mateos decidieron sumarse al engaño y al trampantojo organizado por el PP en lugar de pedir que se depurasen las responsabilidades. Tienen la oportunidad de resarcirse, salvo que también se dediquen al rescate de empresas y a montar chiringuitos con el PP», dijo.

Por todo ello, el líder de MC afirmó que espera que se esclarezca todo lo que se sabía en el momento de la compra del Teatro Circo. «Los cartageneros merecen muchas explicaciones; Cartagena no puede seguir en manos de un gobierno que compra terrenos contaminados, que cierra espacios que estaban abiertos y funcionaban, y que presume de operaciones que dejan deuda y agujeros económicos».

Por su parte, el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, acusó a MC de «querer que los vecinos de Los Mateos vivan junto a suelos contaminados y de oponerse al proyecto de modernización del Teatro Circo. «Perdieron a su líder y han perdido el norte. No saben hacer otra oposición. Por eso sabotean esos dos proyectos», afirmó Jáudenes, quien calificó al actual portavoz de MC como «un pobre imitador de su añorado López con la matraca de las comisiones de investigación».

El edil recordó que fue MC quien «se quedó con la Atalaya sin proyecto ni inversiones» y quien «compró con dinero público una pensión ruinosa, también sin proyecto ni inversiones». «Ahora, cuando hemos iniciado el proyecto de modernización del Teatro Circo, piden investigaciones. Les sientan muy mal las buenas noticias para Cartagena», subrayó.

Respecto al Teatro Circo, Jáudenes explicó que el edificio «ya no cumplía las condiciones que exigían las principales compañías, necesitaba inversiones y ahora va a tener una reforma en profundidad». En este sentido, señaló que el inmueble «se compró en la legislatura pasada, pero MC solo plantea investigaciones cuando se pone en marcha su recuperación».

