La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del exterior del Teatro Circo, una vez sea rehabilitado. A.C.

MC exige una comisión que investigue la compra y renovación del Teatro Circo en Cartagena

Jesús Giménez Gallo pide que «se justifiquen esos 9 millones de euros que dicen que va a costar volver a abrirlo»

LA VERDAD

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:11

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, se desplazó este jueves hasta la puerta del Teatro Circo para reclamar la apertura de una comisión de investigación que explique «por qué se adquirió un edificio, que estaba abierto, por 1,2 millones de euros en 2022, por qué se cerró en 2023 y, sobre todo, para que justifiquen esos 9 millones de euros que dicen que va a costar volver a abrirlo».

Desde la formación se preguntan que, si el edificio estaba tan mal como para necesitar una inversión de 9 millones de euros, «cómo es que estaba abierto y, desde que es municipal, ya no se puede utilizar». «Nos estamos acostumbrando en esta etapa con Noelia Arroyo a que se adquieran activos tóxicos, como en el caso de Los Mateos, o a que rescatemos a las empresas que tienen un problema patrimonial y al final sean los cartageneros los que ponen cantidades millonarias para recuperarlos».

Giménez Gallo aseguró confiar en que los grupos municipales apoyen la comisión de investigación, incluso Vox, «pese a que ante la petición de una comisión de investigación por los terrenos de Los Mateos decidieron sumarse al engaño y al trampantojo organizado por el PP en lugar de pedir que se depurasen las responsabilidades. Tienen la oportunidad de resarcirse, salvo que también se dediquen al rescate de empresas y a montar chiringuitos con el PP», dijo.

Por todo ello, el líder de MC afirmó que espera que se esclarezca todo lo que se sabía en el momento de la compra del Teatro Circo. «Los cartageneros merecen muchas explicaciones; Cartagena no puede seguir en manos de un gobierno que compra terrenos contaminados, que cierra espacios que estaban abiertos y funcionaban, y que presume de operaciones que dejan deuda y agujeros económicos».

Por su parte, el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, acusó a MC de «querer que los vecinos de Los Mateos vivan junto a suelos contaminados y de oponerse al proyecto de modernización del Teatro Circo. «Perdieron a su líder y han perdido el norte. No saben hacer otra oposición. Por eso sabotean esos dos proyectos», afirmó Jáudenes, quien calificó al actual portavoz de MC como «un pobre imitador de su añorado López con la matraca de las comisiones de investigación».

El edil recordó que fue MC quien «se quedó con la Atalaya sin proyecto ni inversiones» y quien «compró con dinero público una pensión ruinosa, también sin proyecto ni inversiones». «Ahora, cuando hemos iniciado el proyecto de modernización del Teatro Circo, piden investigaciones. Les sientan muy mal las buenas noticias para Cartagena», subrayó.

Respecto al Teatro Circo, Jáudenes explicó que el edificio «ya no cumplía las condiciones que exigían las principales compañías, necesitaba inversiones y ahora va a tener una reforma en profundidad». En este sentido, señaló que el inmueble «se compró en la legislatura pasada, pero MC solo plantea investigaciones cuando se pone en marcha su recuperación».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  5. 5 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  6. 6

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  10. 10 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad MC exige una comisión que investigue la compra y renovación del Teatro Circo en Cartagena

MC exige una comisión que investigue la compra y renovación del Teatro Circo en Cartagena