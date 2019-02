El PP exige a Castejón aclarar las dudas sobre el Plan Rambla y las instalaciones festeras Montaje del campamento festero, en 2012. / pablo sánchez / agm Espejo critica la «inquietud» generada entre Tropas y Legiones, y pide que cualquier traslado a Mandarache sea «consensuado» JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Miércoles, 6 febrero 2019, 01:03

El Grupo Municipal Popular exigió ayer a la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, que aclare ya las dudas surgidas en torno al Plan Parcial Sector Rambla y al futuro de las tres instalaciones que el Ayuntamiento y la Federación de Tropas y Legiones estudian trasladar junto al centro comercial Mandarache: el campamento, la feria de atracciones y el mercado de época.

El portavoz popular, Francisco Espejo, criticó la tardanza de la regidora socialista en informar sobre el acuerdo alcanzado con el empresario Tomás Olivo para reactivar el proyecto urbanístico de la Rambla y el modo en que afectará a las fiestas de Carthagineses y Romanos. Castejón advirtió de que dará todas las explicaciones cuando la Junta de Gobierno Local apruebe el rediseño de la zona de expansión situada junto al estadio municipal Cartagonova -lo que espera que ocurra en pocos días- y pidió a los festeros «tranquilidad», pues no habrá cambios hasta el año que viene.

«Castejón está iniciando una carrera a contrarreloj. para poder presentarse a las elecciones de mayo con decisiones que ha sido incapaz de hacer en cuatro años y que sabe que no puede cumplir, porque no tiene elaborado un borrador de Presupuestos», criticó Espejo. Y añadió que «las prisas de Castejón son peligrosas, porque no responden a ninguna planificación».

Los populares lamentaron la «inquietud» que genera el equipo de gobierno. Y reclamaron que cualquier decisión sobre las fiestas sea adoptada «de forma consensuada» y que se tenga en cuenta el coste económico del traslado al Plan Parcial CC1, en cuanto a la construcción de un recinto de fiestas para todo el año y distintos usos.

En declaraciones a 'La Verdad', Espejo recordó que el equipo de gobierno anterior, del PP, inició un programa de inversiones para convertir en definitiva la actual sede del campamento, que ocupa suelo municipal. Añadió que este plan de adaptación fue paralizado en 2015 por la coalición de MC y PSOE, y que es necesario conocer si la próxima construcción de un parque es compatible con mantener allí el recinto festero.

En cualquier caso, Espejo exigió que Castejón no cree falsas expectativas a Tropas y Legiones, respecto a la posible solución de futuro en Mandarache. Entre otras cosas, dijo el edil, el CC1 carece aún de proyecto de reparcelación, el Consistorio no ha recibido la parte del suelo destinada a sistemas generales y no hay garantías de que las fiestas tengan allí un hueco dentro de año y medio.

MC: «Deja en el aire el 2020»

«Castejón habla ahora del CC1 como ubicación del campamento festero, sin aclarar si es compatible con su 'alternativa cero' para el ferrocarril [el soterramiento del AVE en dos fases] y sin contar que lleva dos años retrasando el concurso de urbanizador de esa zona. Este es un hecho que, en el mejor y más rápido de los escenarios, imposibilita que se urbanice para 2020», señaló el presidente de MC, Jesús Giménez.

A su juicio, la regidora «deja en el aire la ubicación de las fiestas para 2020, por no planificar y quizás porque piensa aquello de 'el que venga que arree». Para MC, Mandarache «podría ser una ubicación adecuada para un recinto festero municipal para todo el año», pero «no tendría sentido que nazca solo ni a costa de otras infraestructuras», como el coso multiusos y la Ciudad de la Justicia, «si no hay disponibilidad inmediata el Hospital Naval».

La alcaldesa pide «tranquilidad», pues «quedan dos años» «Yo entiendo que la buenísima noticia del Plan Rambla haya generado recelo e incertidumbre. Por eso me comprometí en sesión plenaria a comparecer tan pronto como la propuesta pase por la Junta de Gobierno. Vamos a dar todas las explicaciones», dijo ayer la alcaldesa, Ana Belén Castejón, a los periodistas. Sobre el promotor, la regidora socialista aseguró «que el señor Olivo no ha puesto ninguna condición, ni mucho menos, sino que ha puesto todo de su parte para que Ayuntamiento y empresa podamos desbloquear una cuestión importantísima para el desarrollo del municipio». Castejón pidió a los festeros «tranquilidad, porque llegará septiembre y se celebrará la fiesta de Carthagineses y Romanos, con total normalidad». «Tenemos dos años para planear bien, sin precipitación», la edición de 2020, dijo. Y añadió que ha solicitado al presidente de la Federación de Tropas y Legiones, José Antonio Meca, «tranquilidad», ante su «legítimo nerviosismo e incertidumbre». «Lo que tenga que pasar con la feria lo decidiremos entre todos» y lo mejor posible, agregó. E insistió en que haya calma, pues «no afecta a septiembre de este año».