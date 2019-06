Excolegiales cartageneros

El pasado lunes, tuve la suerte de compartir buena mesa, extraordinarios vinos y, sobre todo, magnífica tertulia sobre temas cartageneros, con un grupo de amigos de la Trimilenaria a los que ya me había encontrado en más de una ocasión disfrutando de la buena mesa por los mejores restaurantes de Cartagena. La última ocasión en la que habíamos coincidido me dijeron que para la próxima me incorporarían y ¡dicho y hecho!

Llegó el ansiado día D para disfrutar de algo a lo que únicamente se puede acceder por invitación expresa de sus miembros. El grupo lo conforman entrañables buenos amigos, exprofesionales de distintos sectores del mundo laboral que, desde hace ya varios años, se reúnen cada tres/cuatro meses para celebrar una comida especial. A la cabeza del grupo, Pedro Martínez ('Pedrolo' para los amigos), procedente del mundo de la sanidad y hoy día dedicado en cuerpo y alma a ese maravilloso y fascinante mundo de los vinos, habiéndose convertido en el propietario y gerifalte de las Bodegas Baigorri y de las gallegas, recientemente adquiridas, Granbazán.

Junto a él, volvieron a reunirse grandes amigos y mejores profesionales del mundo de la enseñanza, como Gregorio Saura y Sergio García quien, según me dicen, es espectacular en el manejo de su cuidada guitarra; Cristóbal Quesada y Esteban Murcia; del mundo jurídico, como Paco Belda, Manolo Martín o Rafael Ruiz; del mundo de la ingeniería química, como Juan Albaladejo, Antonio Sanz o Simón Ruiz; y otros últimos de la sanidad, como Miguel Pérez-Guillermo o el farmacéutico Juan Bautista Sánchez-Carrascosa.

Pedro Martínez 'Pedrolo', exalumno del Colegio Mayor Ruiz de Alda, proyecta con sus vinos a Cartagena

La reunión tiene lugar cada vez en un sitio distinto, y en esta ocasión habían elegido la Tasca del Tío Andrés donde, además de los suculentos manjares preparados por Horacio (que fue alumno de Cristóbal en Maristas), pude disfrutar del excelente rato que pasé con ellos. Compartimos recuerdos de su estancia en el Colegio Mayor Ruiz de Alda, volviendo a recordar anécdotas de aquellos maravillosos años, que les transportaron de vuelta a esa época, imbuyéndoles de nuevo de esa singular sensación de vivir que les ha llevado a todos a convertirse en grandes profesionales, cada uno en su faceta.

Y como el acompañamiento gastronómico tenía que estar a la altura de los comensales, Horacio Blanco preparó un menú de nota para la ocasión en el reservado de su renovado restaurante. El jefe de sala, Sami, nos trató de lujo, procurando en todo momento que nunca quedase ni una copa vacía y realizando el cambio de platos a la perfección. Comenzamos con un aperitivo a base de sobrasada de chato murciano sobre tosta de pan, hueva de mújol superior con almendras marconas recién fritas, jamón ibérico de bellota Guijuelo, cortado por el maestro Blanco, queso curado de oveja D. O. La Mancha y chistorra de navarra a la brasa, excelente de sabor y en su punto justo de cocinado.

Continuamos con una ensalada templada de salmón con crema de caviar, unas navajas gallegas al horno Josper, unas papas con huevo y tacks de hígado de pato, para terminar con una paletilla de cordero lechal, cocinada a baja temperatura, con patatas panaderas. Y de postre, coulant de chocolate con helado de turrón y unas tejas de almendra para acompañar a los cafés.

Y como no podía ser de otra manera, los vinos con los que regamos tanto manjar provenían del imperio bodeguero de 'Pedrolo', el cartagenero que está paseando el nombre de Cartagena por el mundo entero a través de sus vinos, en este caso los de las bodegas Baigorri (Samaniego, Álava). Nosotros probamos el Baigorri blanco fermentado en barrica, elaborado con Viura y Malvasía, de color dorado e intenso en nariz; un vino untuoso en boca, elegante y complejo, y muy equilibrado, con un largo e intenso final. Continuamos con un tinto Baigorri Tempranillo 2018, elaborado en parte con racimos enteros y en parte despalillados, todos ellos seleccionados a mano, con un aroma afrutado de grosellas y mora que deja un sabor agradable y perdurable en boca que nos encantó a todos.

En Álava y Pontevedera

Por último, nos tomamos un Baigorri B70, un tinto elaborado a partir de viñas muy viejas, más de 70 años, de variedad tempranillo y con una producción de menos de 2000 kg, cultivadas en la Sierra de Cantabria. Un vino de un color picota intenso, con aromas de fruta madura con matices minerales, elegante, redondo y muy equilibrado, con un final muy largo y persistente, una delicia que no pueden dejar de probar.

Metidos ya de lleno en el mundo del hielo, con unos Gin-Tónics de G'vine en la mano, nuestro amigo 'Pedrolo' nos estuvo contando la visita que S.M. el Rey Juan Carlos I realizó a su bodega Granbazán en Vilanova de Arousa (Pontevedra), acompañado de diversas personalidades del mundo empresarial y político. Tras la visita guiada a las instalaciones, se celebró un ágape en la zona de degustaciones. durante el cual Pedro Martínez realizó un brindis agradeciendo la asistencia a S.M. y al resto de personalidades.

Tras el ágape, se trasladaron al salón Vilanova, donde el rey Juan Carlos y todos los comensales pudieron degustar los albariños de Granbazán y el Baigorri B70, el vino más exclusivo de las bodegas Baigorri y que también nosotros tuvimos el placer de disfrutar en nuestra comida. Nos contaba Pedro cómo Su Majestad, después de firmar en el Libro de Oro de la bodega, le felicitó por los buenos vinos de la bodega y por la extraordinaria cena que habían servido en ese salón recién inaugurado. Y es que las nuevas instalaciones de las bodegas Granbazán cuentan con diferentes salones para eventos, con capacidad desde 20 a 250 personas, una tienda donde se promocionan y degustan sus vinos, licores y conservas, una Sala de Barricas, destinada a la elaboración del Granbazán Limousin, un 'cementerio' donde reposan las añadas más antiguas, y una cava donde se está desarrollando en proyecto espumosos.

Es una renovación y una inversión muy importante, con la que pretenden convertir las bodegas Granbazán en un referente de la enología y el enoturismo de las Rías Baixas. Y con el último sorbo del gintónic, nos despedimos de esta singular velada con cartageneros ilustres y triunfadores. Y hoy me despido con una de esas frases motivadoras de los domingos, para empezar con buen pie la semana: «No te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosechará en abundancia».