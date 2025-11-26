La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena

Sanitarios y personal de limpieza ayudan a sacar a los enfermos de las plantas afectadas por el fuego

LA VERDAD

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:44

El incendio originado este miércoles por la mañana en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado al personal sanitario y a trabajadores del servicio de limpieza que se encontraban en el centro a evacuar a los pacientes de las plantas afectadas por el fuego.

Los pacientes con problemas de movilidad y enfermos encamados han sido la prioridad del personal, que rápidamente los ha sacado de la zona de peligro para asegurar su integridad física mientras los bombero se encargaban de sofocar las llamas.

Durante varios minutos, los pasillos de varias plantas del centro hospitalario se han convertido en un ir y venir de pacientes en camillas empujados por el personal para alejarlos de las zonas afectadas por el fuego y el humo.

