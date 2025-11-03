La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asistentes a la inauguración del aula de estudio de El Estrecho. AC

El Estrecho de San Ginés, en Cartagena, suma otras 20 plazas a la red de aulas de estudio

El nuevo espacio servirá de experiencia piloto para probar una forma de acceso a través del teléfono móvil

C. R.

Cartagena

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

El Estrecho de San Ginés se suma a la red municipal de aulas de estudio. La localidad inauguró este lunes este espacio, que estará abierto las 24 horas y que eleva a 198 las plazas disponibles en todo el municipio . El aula, inaugurada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, cuenta con 20 puestos equipados con wifi, climatización, aseo adaptado y cámaras de seguridad conectadas con la Policía Local.

El nuevo espacio se encuentra en la calle Travesía de Flandes, junto al colegio San Ginés de la Jara, y dará servicio a la diputación del Rincón de San Ginés. Su acondicionamiento incluyó la instalación de mobiliario adaptado al estudio, iluminación específica, climatización, tomas de corriente y un aseo accesible con rampa exterior para personas con movilidad reducida. La inversión, sufragada íntegramente con fondos municipales, ascendió a 48.365 euros. Además, el aula de El Estrecho incorpora de forma experimental un nuevo sistema de acceso mediante teléfono móvil, que sustituye a la tarjeta física utilizada hasta ahora. Una vez concedida la autorización, el usuario recibe en su correo electrónico las claves para activar el acceso y puede abrir la puerta escaneando un código QR situado en la entrada. Este modelo de acceso remoto se implantará progresivamente en el resto de aulas de la red tras su fase de prueba. «Una vez que hayamos testeado este sistema de acceso, en próximas fechas iremos incorporando este sistema de acceso remoto al resto de aulas de estudio de Cartagena», señalaron fuentes municipales a este diario.

«Seguros y accesibles»

El objetivo del Ayuntamiento con el despliegue de esta red 24 horas es «ofrecer espacios permanentes, seguros y accesibles para el estudio en todo el término municipal». Actualmente están en funcionamiento aulas en El Algar, La Palma, Los Barreros, El Albujón, Pozo Estrecho, Molinos Marfagones, Santa Lucía, Barrio Peral, La Puebla, Canteras y El Estrecho, con un total de once instalaciones abiertas de forma ininterrumpida durante todo el año.

La primera aula de estudio que abrió el Consistorio, en 2018, fue la de El Algar, situada en un local social de la avenida de la Asunción. No obstante, el aula más grande, con 40 puestos, es la ubicada en el Apeadero de Barrio Peral. En los últimos dos años, el equipo de gobierno municipal ha pisado el acelerador con nuevas aperturas. En 2023, se produjeron las inauguraciones de dos aulas y, durante el año pasado, se pusieron en marcha la de La Puebla y la de Canteras.

