La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santi Campillo, Emilio Martínez, Sergio Buendía y Federico Pastor. Juan Francisco Pagán
El Tío del Saco

Desde El Estrecho para el mundo

Son unos profesionales del pop rock con vocación de autores que recogen diversas tradiciones musicales

José Sánchez Conesa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:02

Comenta

Lo bueno de vivir en una comunidad pequeña como es El Estrecho de Fuente Álamo es que es fácil estrechar lazos de amistad, tal y ... como les ocurrió a Santi Campillo García (44 años y bajo), Sergio Buendía Soto (36 y cantante) y Federico Pastor Alcaraz (36 y guitarrista). Desde 2019 actúa a los mandos de la batería Emilio Martínez, en sustitución de Javi Segura, quien es profesor en el Narval y no podía seguir el ritmo de tantas actuaciones. En sus casas ensayaban para alegría del vecindario, encontrando ambiente artístico desde niños en los play back, las grandes orquestas como La Mundial o Bellísima y el festival Zebolla Rock de las fiestas patronales, certamen que organizaba José Antonio Ardil, el lechero, y al que Santi echaba una mano. Hemos de aclarar que antaño, más que ahora, eran conocidos sus habitantes como cebolleros por el cultivo predominante en este lugar de tal hortaliza. Santi andó previamente en grupos como To plagio y Jump, incluso simultaneándolo con el naciente Stolen Seventy, la primera denominación formal de la banda a propuesta de Javi Segura, centrados como estaban en canciones de los años 70 en inglés. Los primeros pasos los andaron entorno a los años 2008 y 2009. Cuando se abrieron a los temas en castellano y a otras décadas, adelgazó el nombre. La primera actuación fue en la peña festera de Fuente Álamo La Marabunta. Apenas tres o cuatro canciones. Han hecho versiones de Hombres G, Coque Malla, Loquillo, Arde Bogotá o Neil Diamond. Hace 10 años se convocó un concurso por parte del Ayuntamiento y COPE con el propósito de hallar una sintonía a la Ruta de las Fortalezas y lo ganaron ellos con 'Sentirse vivo'. Este triunfo y la participación en el Conciertazo de Carthagineses y Romanos (2015), supusieron un punto de inflexión en sus carreras porque todos son profesionales de la música. Para determinadas actuaciones cuentan con el apoyo de la vocalista pachequera Noemi Fuentes y de Fran Moreno, trompetista galileo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  8. 8

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Desde El Estrecho para el mundo

Desde El Estrecho para el mundo