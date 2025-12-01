Desde El Estrecho para el mundo

José Sánchez Conesa Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Lo bueno de vivir en una comunidad pequeña como es El Estrecho de Fuente Álamo es que es fácil estrechar lazos de amistad, tal y ... como les ocurrió a Santi Campillo García (44 años y bajo), Sergio Buendía Soto (36 y cantante) y Federico Pastor Alcaraz (36 y guitarrista). Desde 2019 actúa a los mandos de la batería Emilio Martínez, en sustitución de Javi Segura, quien es profesor en el Narval y no podía seguir el ritmo de tantas actuaciones. En sus casas ensayaban para alegría del vecindario, encontrando ambiente artístico desde niños en los play back, las grandes orquestas como La Mundial o Bellísima y el festival Zebolla Rock de las fiestas patronales, certamen que organizaba José Antonio Ardil, el lechero, y al que Santi echaba una mano. Hemos de aclarar que antaño, más que ahora, eran conocidos sus habitantes como cebolleros por el cultivo predominante en este lugar de tal hortaliza. Santi andó previamente en grupos como To plagio y Jump, incluso simultaneándolo con el naciente Stolen Seventy, la primera denominación formal de la banda a propuesta de Javi Segura, centrados como estaban en canciones de los años 70 en inglés. Los primeros pasos los andaron entorno a los años 2008 y 2009. Cuando se abrieron a los temas en castellano y a otras décadas, adelgazó el nombre. La primera actuación fue en la peña festera de Fuente Álamo La Marabunta. Apenas tres o cuatro canciones. Han hecho versiones de Hombres G, Coque Malla, Loquillo, Arde Bogotá o Neil Diamond. Hace 10 años se convocó un concurso por parte del Ayuntamiento y COPE con el propósito de hallar una sintonía a la Ruta de las Fortalezas y lo ganaron ellos con 'Sentirse vivo'. Este triunfo y la participación en el Conciertazo de Carthagineses y Romanos (2015), supusieron un punto de inflexión en sus carreras porque todos son profesionales de la música. Para determinadas actuaciones cuentan con el apoyo de la vocalista pachequera Noemi Fuentes y de Fran Moreno, trompetista galileo.

Influencias Hablamos de gustos musicales e influencias y Santi se declara un apasionado de los cartageneros Kante Pinrélico -grupo de culto para él-, Arde Bogotá y el Cachorro, un guitarrista metálico de nuestra ciudad con proyección nacional que ha marcado a muchas bandas locales. Tenemos que subrayar que hubo una interesante cantera heavy aquí, siendo Extremaunción santo y seña. Se dio menos el rockabilly o el punk. El batería Emilio apuesta en sus inclinaciones por Jimi Hendrix o Led Zeppelin. Me hablan de Triana -el rock andaluz con aire flamencón-, Smash, Ketama, Pata Negra, los Delincuentes, Serrat, The Beatles, Bee Gees, Elton Jhon, o el heavy metal de Metallica. Todas estas músicas han conformado a este grupo de pop rock. Actúan en eventos diversos de empresas (Nestlé, Grupo Pacífico, Repsol, Relesa, Mecánicas Bolea), bodas y fiestas populares. Todo este abanico de posibilidades les permite alcanzar unas 120 actuaciones al año. Más adelante presentarán otra marca, es decir, otro nombre de grupo para temas propios. Ahora cuentan con cuatro canciones compuestas por el cantante y el batería que se irán incrementando en el futuro. Entre sus apuestas en el pasado está el musical 'Una noche en Las Vegas', basado en la vida de Elvis, que llenó el Romea y llevaron también al Batel, Águilas, Lorca o Torrevieja, hasta un total de una docena de representaciones. Tienen la suerte de que el 90% de sus bolos se presenten en la Región, aunque alguna vez sale alguno en Asturias, a 1.000 kilómetros justos de la casa de la Villalba, en El Estrecho. Les pregunto sobre aforos y responden que la horquilla oscila entre cinco y cinco mil espectadores. En el territorio de las anécdotas cuentan los despistes propios de olvidarse algún que otro instrumento o la actuación en la peculiar plaza de toros de Cehegín, que presenta un enhiesto pino de seis metros de altura en mitad del graderío. Las claves del éxito creen que pueden estar en Emilio, un murcianico con amplia experiencia nacional que fue quien les puso las pilas con su alto grado de exigencia. Otros factores pueden ser la revalorización de la música en directo, los arreglos musicales que muestran en sus versiones y a que suenan diferentes gracias a la voz de Sergio, admirador de Freddie Mercury y de voces negras como las de Otti Redding, Sam Cooke o James Brown. La música sobrevuela fronteras culturales y mapas políticos, resonando en la experiencia humana hasta moldear emociones y pensamientos que ensanchan nuestra existencia al consolarnos, inspirarnos y conectarnos con otras personas de manera intensa. Con la música vivimos más.

