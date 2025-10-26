La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación de la estación en la que se ve el nuevo acceso principal para viajeros y el vial adoquinado de entrada al parking junto la estación del FEVE. AC

La estación de bus de Cartagena concentrará toda su actividad en la planta baja del edificio

Los pasajeros accederán directamente a los andenes por medio de una rampa y desde una sala equipada con una cafetería y terraza

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:02

Los técnicos municipales ya han concluido la redacción del proyecto de reforma de la estación de autobuses. El documento será previsiblemente sometido a aprobación durante ... la próxima Junta de Gobierno, según avanzaron desde el equipo de gobierno municipal a este diario. El objetivo es modernizar estas instalaciones gracias a una actuación, valorada en 300.000 euros, que reorganizará la planta baja para mejorar la accesibilidad y los servicios a los viajeros.

