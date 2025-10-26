La estación de bus de Cartagena concentrará toda su actividad en la planta baja del edificio

Los técnicos municipales ya han concluido la redacción del proyecto de reforma de la estación de autobuses. El documento será previsiblemente sometido a aprobación durante ... la próxima Junta de Gobierno, según avanzaron desde el equipo de gobierno municipal a este diario. El objetivo es modernizar estas instalaciones gracias a una actuación, valorada en 300.000 euros, que reorganizará la planta baja para mejorar la accesibilidad y los servicios a los viajeros.

Ubicada en la avenida Trovero Marín, la estación se ha quedado anticuada y en parte abandonada, dejando una pésima carta de bienvenida para los viajeros que recalan en la ciudad a través de este edificio. En palabras de la alcaldesa, Noelia Arroyo, la intervención permitirá reorganizar los espacios de atención al público y los servicios para los viajeros. «Creemos que tiene más sentido que los pasajeros no tengan que subir a la primera planta para volver a bajar a los andenes. El acceso será directo», señaló la regidora.

Ampliar La actual entrada al parking será un espacio peatonalizado. AC

El proyecto, redactado por el área municipal de Infraestructuras, Arquitectura y Rehabilitación, concentrará todos los servicios en la planta baja. Desde la misma calle, a través de la actual entrada al parking, los usuarios podrán acceder caminando a una gran sala que concentrará la zona de venta de billetes y una cafetería con terraza.

En esas dependencias, los viajeros podrán hacer tiempo sentados hasta la llegada de su autobús. Si lo prefieren, también podrán esperar sobre los mismos andenes, que estarán conectados al 'hall' de la estación por una rampa y un paso de peatones elevado, similar a un badén.

Junto a la estructura circular sobre la que se disponen las paradas de los buses, también se reformarán íntegramente los aseos, que contarán con baños adaptados. Se aprovechará también para acometer trabajos de reparación estructural en voladizos y otros elementos deteriorados del inmueble.

El proyecto prevé asimismo el cerramiento metálico de los accesos a la primera planta a través de las escaleras mecánicas, que, tras esta reordenación, quedarán desprovistas de toda utilidad.

El fin del conjunto, señalan desde el Gobierno local, es simplificar el tránsito de pasajeros, mejorar la comodidad y facilitar la conexión con la estación del FEVE y las líneas del bus urbano que operan en la Puerta de San José (antigua plaza Bastarreche). Durante las obras, añaden las mismas fuentes, la estación seguirá en funcionamiento, por lo que será necesario compatibilizar la actividad con los trabajos de reforma.

Ampliar Sala de espera con cafetería y acceso a los andenes por una rampa. AC

Una instalación de 30 años cada vez más necesitada de un lavado de cara

La estación de autobuses de Cartagena, obra del arquitecto Jesús Carballal, fue construida en 1995 con fondos de la Comunidad Autónoma y posteriormente cedida al Ayuntamiento. Desde hace años, su estado ha sido objeto de críticas por parte de usuarios y vecinos, que han denunciado averías prolongadas en las escaleras mecánicas, desperfectos estructurales y deficiencias en los aseos.

Actualmente, la terminal ofrece conexiones con municipios de la Región —como Lorca, Mazarrón, Águilas o San Javier— y con ciudades como Madrid, Valencia, Alicante y Almería, operadas por las compañías Alsa, Busbam y Globalia.

La idea de reforma que quiere ejecutar ahora el Ayuntamiento surgió de un concurso convocado en 2017 y en el que finalmente prevaleció una propuesta de la Universidad Politécnica de Cartagena. En 2020, la entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón, intentó llevarlo a cabo. Pero la reforma quedó supeditada a la concesión de fondos europeos. No llegaron. Finalmente, Arroyo decidió que llevará a cabo esta actuación con fondos propios del Consistorio.

Así lo deslizó de hecho la regidora cartagenera durante el último debate del estado del municipio, para el que reservó una gran batería de anuncios. Entre ellos se encontraba la reforma de la estación de autobuses.

La alcaldesa detalló ante los grupos de la oposición que los próximos Presupuestos para 2026, todavía pendientes de aprobar, contemplarían una partida presupuestaria para este fin. «Hay 300.000 euros reservados que se incrementarán en la cantidad que sea necesaria una vez visto el proyecto de la planta baja», avanzaron ya este pasado verano a LA VERDAD fuentes del Gobierno local.