La esperada reforma de eficiencia energética del instituto Isaac Peral de Cartagena comenzará el mes que viene

Docentes y alumnos del instituto Isaac Peral cuentan ya los días para el inicio de las esperadas obras que lo convertirán en un centro energéticamente ... sostenible y mejorarán su accesibilidad. Transcurridos ya 57 años desde que abriese sus puertas en Cartagena, este instituto lleva muchos años esperando una reforma integral que acabe con los desperfectos que ha ido acumulando y que el paso de tiempo y la falta de inversión ha empeorado.

Tal y como confirmó el director del instituto, Antonio Jaranay, está previsto que los trabajos de albañilería comiencen el próximo mes y que se efectúen por las tardes, para entorpecer lo menos posible la actividad docente. «Desde la Consejería nos han asegurado que las obras van a comenzar en diciembre. Casi todos los trabajos se van a ejecutar por las tardes porque es cuando menos alumnos tenemos y también van a aprovechar las vacaciones de Navidad y de Semana Santa porque el grueso de la obra será durante el primer semestre de 2026», explicó el director del centro, Antonio Jaranay.

EN DETALLE Ascensor El proyecto para el instituto incluye la instalación de un ascensor que dotará al centro de mejor accesibilidad.

Doble acristalamiento El aislamiento térmico era una de las demandas del centro y se van a instalar ventanas con climalit.

Placas solares Una vez retirado el fibrocemento de la cubierta, las placas solares supondrán un ahorro energético.

Repintado El centro tiene previsto iniciar los trabajos de repintado de todas las aulas durante las vacaciones de verano.

La sustitución de la cubierta es una de las principales actuaciones que recoge este proyecto, al igual que las obras para sanear la fachada o las mejoras en la carpintería exterior del edificio. «Nos van a poner un ascensor, que viene muy bien para mejorar la accesibilidad del centro, ventanas con climalit y placas solares, que harán que sea un edificio más sostenible y contribuirán a reducir las facturas de la luz. El centro tiene muchos años y necesita modernizarse. Además van a hacer un acceso nuevo al gimnasio y van a adecuar las escaleras contra incendios. En definitiva, vamos a tener un centro más seguro, más sostenible, más cómodo y más accesible», avanzó Jaranay. Una vez que todos estos trabajos estén terminados, el propio centro se encargará de repintar todas las aulas durante las vacaciones de verano.

El coste de esta rehabilitación integral, que se enmarca en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pired), supera los 1,3 millones de euros, de los que 1,1 millones procederán del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, mientras que el resto, se sufragará con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Modernizar el salón de actos

Esta esperada reforma supondrá un cambio muy importante para el instituto, «lo único que nos faltaría ya sería que cambiaran las butacas de nuestro auditorio porque se encuentran en muy mal estado después de tanto tiempo», dijo Jaranay.

Pero como para cada problema hay una solución, el director del centro ha remitido al Ayuntamiento de Cartagena una propuesta que implica la reutilización de parte del equipamiento del Teatro Circo y que será retirado cuando se lleva a cabo el proyecto de reforma, que se ha contratado recientemente. «Si nos cedieran unas 300 de las butacas del Teatro Circo daríamos un salto de calidad importante. Tenemos un escenario precioso, hacemos muchos actos en colaboración con el Ayuntamiento aquí, como las actividades de psicomotricidad, tenemos el Concurso de Teatro Isaac Peral que tiene hasta 1.000 euros en premios y nos lo piden otros colegios para dar charlas o para las actuaciones de Navidad», comentó.

Como respuesta a esta solicitud del centro, fuentes municipales indicaron que «vamos a ofrecer las butacas del Teatro Circo a asociaciones culturales y otros colectivos. Estableceremos un orden de prelaciones y criterios y, por supuesto, el IES Isaac Peral será uno de los beneficiarios de las butacas».

Los alumnos de Infantil del colegio de El Bohío regresan al centro tras eliminarse el amianto

El consejero de Educación, Víctor Marín, confirmó esta semana que los alumnos de Infantil del colegio San Cristóbal de El Bohío ya han podido regresar a su centro, tras la retirada del fibrocemento de la cubierta. En los próximos días está prevista la finalización de las obras de instalación de placas solares, con las que se complementan los trabajos del cambio de cubierta, pero que sí pueden desarrollarse con los niños en las aulas.

«Las obras están ya en su fase final, quedan apenas semanas para concluir los trabajos. Los alumnos de Infantil han vuelto a las instalaciones y todos los alumnos del centro», declaró Marín.

Tras reiterados retrasos, las obras que debían desarrollarse a lo largo de las vacaciones estivales para no interferir en las clases, empezaron a ejecutarse tan sólo diez días antes del inicio del curso escolar, lo que provocó que los alumnos, tanto de Primaria como de Infantil tuvieran que trasladarse a otros centros para no perder días de clase. La aparición de restos de amianto sobre el forjado de la cubierta, volvió a retrasar la finalización del proyecto, aunque los niños de Primaria pudieron regresar a sus aulas 15 días después, los de Infantil han tendido que permanecer en la Escuela Infantil Jardines dos meses hasta que se eliminó todo resto de fibrocemento del techo de su pabellón.

El San Cristóbal es el último de los cinco colegios en los que la Consejería de Educación tenía previsto eliminar el amianto de sus tejados a lo largo del presente año. y que son el CEIP San Félix, el Gabriela Mistral, el Luis Vives en El Albujón y el Santiago Apóstol en Miranda. Debido a su complejidad, las obras que se están llevando a cabo en este centro han supuesto para el Gobierno regional una inversión de 450.000 euros.