Los espacios del vecindario

El V Congreso Etnográfico constituye un hito dentro del ámbito de los estudios etnográficos y antropológicos de la Región, así como una cita esencial para ... el análisis, la preservación y la difusión del patrimonio cultural. Sucesivas convocatorias han conformado un corpus imprescindible para el investigador o el alma inquieta en asuntos tales como la religiosidad popular, la arquitectura tradicional, la transmisión oral o las identidades sociales. Bajo el lema 'Los espacios de sociabilidad: pasado, presente y futuro', esta quinta edición que he codirigido, junto a la doctora María José Muñoz Mora y el doctor Gregorio Castejón Porcel, dan continuidad a la ardua y desinteresada labor iniciada en 2003 con el I Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena.

En esta ocasión, el evento se celebra con el propósito principal de reunir a investigadores, profesionales, comunidades locales y ciudadanía en general en torno a una reflexión participativa sobre las transformaciones de la sociabilidad, extendiendo su alcance al resto del territorio nacional e incluso logrando la participación de investigadores de Cuba y Argelia.

Las gracias le son dadas a la Concejalía de Cultura, que comanda un aliado nuestro como es Ignacio Jáudenes. Gracias a la UPCT, y muy especialmente a la Cátedra de Historia y Patrimonio, que ha coorganizado este encuentro junto a la Liga Rural. También a UCAM Cartagena, la UIMP, Universidad de Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos, la Sociedad Murciana de Antropología, la Asociación de Antropología de Murcia, la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, el Archivo Municipal de Cartagena y el Museo del Barón de Benifayó. Un entramado institucional que demuestra la consolidación de esta cita. No dejo atrás, ni mucho menos, a nuestros ponentes de lujo, referentes de la Antropología Social como son los catedráticos Manuel Delgado y Joan Josep Pujadas, la historiadora Isabel Marín y el catedrático de Sociología Juan Ortín. Y como no, los miembros del comité organizador, Gregorio Rabal, Gregorio Castejón, Carina de Santiago y Jorge Martínez Martos.

En el discurso de apertura destaqué como folkloristas, etnógrafos, antropólogos sociales somos especialistas de lo diverso, prestando atención a lo que nos hace distintos, y así debe ser. Pero nuestra única posibilidad de supervivencia como especie depende justamente de que seamos capaces de trascender las identidades y primar lo que compartimos. Los humanos somos un grupo cuyo gran espacio de sociabilidad es el viejo planeta azul. Un argumento que debe estar presente frente a otros tribales del estilo de: 'para mi y para los míos' o 'nosotros solos'.

Sin perder de vista esta dimensión universal, hemos abordado los espacios de sociabilidad desde las preocupaciones del presente cuando es conversación recurrente la pérdida de calidad de nuestras relaciones. Abundan las quejas en el corrillo, escasean los militantes y voluntarios que se comprometen en asociaciones, partidos y colectivos, dejando que otros decidan por nosotros. El programa científico se ha organizado en torno a cuatro grandes bloques temáticos: La sociabilidad en el mundo y en el entorno urbano, la mujer y sociabilidad y los espacios económicos.

Exposiciones y tradiciones

Junto a la dimensión académica se han organizado diversas exposiciones complementarias, que enriquecen el encuentro y amplían su alcance hacia el público general. La primera de estas exposiciones lleva por título 'Imágenes de sociabilidad tradicional', siendo organizada por la Liga Rural del Campo de Cartagena y dirigida por el profesor Gregorio Rabal, ofreciendo un recorrido visual por las manifestaciones más significativas de la vida comunitaria de la comarca del Campo de Cartagena. La segunda lleva por nombre 'El Campo de Cartagena en miniaturas' , y en ella las hijas de Antonio Madrid López exponen las miniaturas realizadas por su padre en las que representa escenas rurales, oficios tradicionales y paisajes locales, ofreciendo con ello una conmovedora mirada artística y pedagógica.

Por último, la Asociación Cartagena, Ciudad Creativa propone la exposición 'Ethnos', donde reflexionan con sus creaciones sobre la temática de esta cita. El programa del congreso culminó con una salida de campo de carácter didáctico, concebida como una experiencia de aprendizaje etnográfico vivencial y de inmersión en el territorio con el propósito de vincular la reflexión académica con la realidad viva de las comunidades locales y sus parajes, así como también de descubrir actuaciones de recuperación patrimonial ejemplares y disfrutar en vivo de tradiciones centenarias, que en estas últimas décadas reciben un nuevo impulso como sello identitario. Mujeres de la asociación de vecinas de Los Díaz de Canteras nos mostraron los lavaderos, pozos, aljibes recuperados y un rincón habilitado como cine de verano. En el Museo Etnográfico de Los Puertos de Santa Bárbara nos recibieron troveros de la asociación José María Marín y músicos de las cuadrillas de La Aljorra y Perín, entre ellos la trovera Marina, de 14 años, y un niño perinero que promete a lo grande. Compartimos momentos con el grupo que trabaja el esparto todos los sábados y las encajeras de bolillo. Pudimos apreciar cómo las mujeres sostienen en gran medida la vida social en el secano cartagenero. Admiramos las pedrizas del entorno, arquitectura de piedra seca que revaloriza el colectivo que preside Antonio Bernal. Magnífica visita a las interesantes instalaciones de Ecoturismo Cabo Tiñoso, de la mano de sus gestores Miguel y Dori, donde compartimos alegremente vino y mesa.

El congreso rindió un homenaje especial a cuatro personas cuya labor ha sido fundamental para la investigación, la difusión y la defensa del patrimonio histórico-cultural del Campo de Cartagena, así como también para el bienestar de sus vecinos, con mención especial a la labor dedicada a las mujeres rurales. Hablamos de Francisco Henares Díaz, Pilar Juárez Conesa, Carmen Inglés Inglés y José Damián Aranda Mercader. Este reconocimiento simboliza la continuidad entre las generaciones de investigadores, educadores y activistas que han hecho posible que la etnografía del Campo de Cartagena siga creciendo como disciplina viva, crítica y socialmente comprometida. El Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena reafirma su vocación de ser un punto de encuentro entre la ciencia, la cultura y la ciudadanía, estrechando con ello, más si cabe, las relaciones entre el mundo académico y la sociedad civil. Esta cita demuestra que la etnografía es también una forma de construir comunidad y de fortalecer la identidad. Cada aportación y cada encuentro contribuyen a mantener viva la memoria y proyectarla hacia el futuro, consolidando este congreso como un espacio de reflexión, aprendizaje y servicio público.