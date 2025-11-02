La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de mujeres trabajando la cáscara para hacer el pimentón. Año 1960. CEDIDA
El Tío del Saco

Los espacios del vecindario

José Sánchez Conesa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

El V Congreso Etnográfico constituye un hito dentro del ámbito de los estudios etnográficos y antropológicos de la Región, así como una cita esencial para ... el análisis, la preservación y la difusión del patrimonio cultural. Sucesivas convocatorias han conformado un corpus imprescindible para el investigador o el alma inquieta en asuntos tales como la religiosidad popular, la arquitectura tradicional, la transmisión oral o las identidades sociales. Bajo el lema 'Los espacios de sociabilidad: pasado, presente y futuro', esta quinta edición que he codirigido, junto a la doctora María José Muñoz Mora y el doctor Gregorio Castejón Porcel, dan continuidad a la ardua y desinteresada labor iniciada en 2003 con el I Congreso Etnográfico del Campo de Cartagena.

