Un espacio abierto al talento

Amar el arte es motivo más que suficiente para invertir esfuerzos en habilitar un espacio expositivo donde los artistas puedan reunirse y mostrar de forma ... abierta sus creaciones. El arte se puede adaptar a cualquier lugar donde pueda ser admirado, en cualquier 'Espacio en positivo' que lleve al espectador a disfrutar de la escultura, la pintura y la fotografía.

El pasado miércoles 'Espacio en positivo' abrió de nuevo sus puertas para presentarnos una exposición colectiva de diez brillantes artistas ligados a la ciudad de Cartagena. El local, situado en la calle Ribera de San Javier, se transformó en una impresionante e improvisada galería de arte cuajada de obras en las paredes, los techos e incluso en los cuartos de baño.

El fotógrafo Pablo Sánchez es el propietario de 'Espacio en positivo', un lugar abierto a los muchos amigos de los que goza y que están ligados al mundo del arte y el espectáculo. «Esta noche estamos reinaugurando el local, que abrí hace un par de años con muchísima ilusión pero que ha estado sin actividad porque he tenido mucho trabajo. Ahora iniciamos una nueva etapa y estoy muy ilusionado», comentaba Sánchez mientras recibía constantes felicitaciones por parte de las muchas personas que pasaron por el local.

Para la reapertura del espacio, Pablo Sánchez ha contado con la obra de artistas como Kraser, Salvador Torres, Belén Orta, Loyola Pérez de Villegas, Fernando Sáenz de Elorrieta, Virginia Bernal, Pedro Huertas, Antonio Vidal, José María Rodríguez y el propio Pablo Sánchez del Valle (PSVFoto). Un elenco de primeras espadas del arte, incluso fuera de nuestra Región, como Kraser, que triunfa en Milán y que no faltó a la cita. El pintor Salvador Torres explicaba como el local «se ha convertido en un espacio necesario, un lugar más desenfadado y familiar que está aligerando las exposiciones que se montan en las galerías convencionales. Pablo ha sabido crear lo que siempre ha sido un reto entre amigos», comentaba el artista, que actualmente expone también en la Galería de la Luz de Murcia.

Loyola Pérez de Villegas mostraba a amigas como Pilar Martínez y María Isabel Pino su selección de fotografías expuestas, todas ellas realizadas tras el terremoto de Marruecos. Por su parte, el escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, acompañado de su mujer, Juana Román, explicaba el significado de sus obras: personas iluminadas con alambres de cobre y luces led desprendidas del techo, el funambulista y dos personajes en barro refractario.

No faltaron las originales y delicadas esculturas de Belén Orta, como una instalación de escarabajos de lo más original y unas burbujas del Mar Menor que representan «las distintas etapas del mar, unas veces limpio, otras turbio», realizadas con restos del mar incrustados en resina.

Además, la artista ha colgado en el techo de uno de los baños del local una serie de pájaros de papel, confeccionados con las hojas de los libros que leía su madre, que reciben el nombre de 'Vuelo de la Sabiduría'.

Los fotógrafos Díaz Burgos y Sergio Ferreira, charlaban con otros participantes en la colectiva, como el pintor Kraser y el fotógrafo José María Rodríguez, que nos dejó unas impresionantes fotos del desierto marroquí. El propietario del local, que expone de forma permanente unas instantáneas en blanco y negro que captó en un viaje a Cuba, ha sumado a la muestra actual una serie, 'Cianotipia', que ha dado lugar a unas originales fotografías azules, que se han revelado usando un proceso químico del siglo XIX que reacciona con el sol y genera la imagen.

Entre los asistentes, Jesús Muñoz, María Comas, Teresa Carrasco, Rafa Hernández, Borja Huelga, Ángel Rodríguez y la acróbata Natividad Guerrero. Esta última, al igual que todos los asistentes a la reapertura, comentaba la necesidad de que la ciudad cuente con espacios expositivos.

«Creo que Pablo ha tenido mucho valor al sacar adelante esta iniciativa tan buena para todo el colectivo de artistas, ya que todo emprendimiento supone un riesgo. Es algo que parte de un sueño y de un impulso personal que nos va a enriquecer mucho a todos», concluyó Guerrero.