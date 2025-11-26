La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una joven pasea a su perro frente a las obras de construcción de la nueva Escuela Infantil del parque de la Rosa, que se encuentran en un estado muy avanzado. Antonio Gil / AGM

La escuela infantil del parque de la Rosa de Cartagena tendrá que estar terminada en primavera

El nuevo edificio, con capacidad para acoger a un centenar de niños, dispondrá de seis aulas, comedor y vestuarios

Eva Cavas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

El buen ritmo con el que progresan las obras de la nueva escuela infantil municipal del parque de la Rosa disipa, en principio, las ... dudas de que este espacio pudiera no estar listo para abrir sus puertas al inicio del próximo curso escolar. De hecho, tal y como avanzó el concejal de Educación, Nacho Jáudenes, la previsión actual es que los trabajos de albañilería hayan finalizado a «comienzos de primavera y ya sólo nos quedaría amueblara».

