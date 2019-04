«Todavía tenemos que escuchar eso de 'vete a fregar o a jugar con muñecas'» La árbitra Antonia María Guardiola. / L. Tomás Antonia María Guardiola Gandía, árbitra de fútbol sala L. TOMÁS Murcia Sábado, 27 abril 2019, 10:54

Después de diecisiete años como árbitra de fútbol sala, Antonia María Guardiola Gandía reconoce que todavía hoy tiene que escuchar insultos de tono machista, auténticas «barbaridades», se lamenta. Sin embargo, a esta jumillana, la única árbitra de la competición local, ya nada le asusta cuando pisa el terreno de juego y anima a otras mujeres a que prueben el oficio. Avisa, eso sí, de que «te tienes que poner en tu sitio más que un hombre, para que te respeten, y debes aguantar mucha presión, pero es algo que me apasiona».

-¿Cómo se lleva eso de ser árbitro y mujer?

-Llevo ya diecisiete años, y sigo aprendiendo. Aprendo de los jugadores, lo mismo que ellos de mí. Eso sí, tienes que soportar muchas críticas. Al ser mujer tienes que aguantar mucho más porque te tienes que poner en tu sitio más que un hombre para que te respeten. Porque te dicen barbaridades. Es duro, pero a la vez si te gusta... pues aquí estamos.

-¿Qué significa para usted el arbitraje?

-Me gusta muchísimo. No lo dejaría por nada del mundo. Todos los fines de semana estoy al pie del cañón. Tengo hijos, tengo casa y me dejo ese tiempo para poder venir. Porque me gusta, me apasiona, estoy deseando que se me haga la hora para venir al terreno de juego. No tengo ningún problema, viernes, sábado domingo... ojalá estuviera todos los días de la semana.

-Es la única mujer árbitra dentro del fútbol sala local. ¿Le respetan?

-Sí, somos doce compañeros y yo. Tenemos un comité arbitral en el que soy la única mujer. Hay de todo, siempre te apoyas más en unos compañeros que en otros, con los que tienes más confianza.

-¿Y los jugadores?

-Los jugadores, después de tantísimos años, los conoces y verdaderamente ya te respetan. Hay otros, por circunstancias, que no. 'Que te vayas a jugar con muñecas', 'que te vayas a fregar'... Son cosas que se siguen diciendo.

-¿Ha temido alguna vez por su integridad?

-En todos estos años solamente dos jugadores han intentado agredirme. Y la verdad es que me han defendido tanto compañeros como jugadores, que lo han evitado. El resto han sido palabras, fruto de los calentones de los partidos. Hay jugadores que les molesta que les arbitre una chica.

-¿Cómo comenzó su andadura en el arbitraje?

-Pues de joven me gustaba el fútbol sala y cada fin de semana venía a ver los partidos. Y desde la grada discutía sobre los arbitrajes.... Lo cierto es que los toros desde la barrera se ven mejor. Y ahí fue cuando me retaron a probar. Que empezara con los juegos escolares, y a ver si desde dentro también me gustaba.

-¿Requiere de una formación constante?

-Empecé mi formación gracias a un compañero, Toni, y al que fue presidente del comité Joaquín 'Madriles'. Me dio la oportunidad y probé. Entonces Toni, que viajaba a la Federación para sacarse el curso de árbitro federado, me ofreció ir con él. Me llevaba y me traía cada día con su coche para que pudiera hacer el curso.

-¿Animaría a más mujeres a probar suerte?

-Es duro, pero por supuesto que sí. Hubo una muchacha que lo intentó el año pasado, pero no cuajó. Es que a veces es complicado, pero animo a las chicas a intentarlo. Eso sí, para poder aguantar tanta presión te tiene que gustar mucho.