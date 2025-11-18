Encuentran nueve aves muertas en las balsas de residuos peligrosos de Zinsa en Cartagena Las garcetas comunes fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Comunidad Autónoma para practicarles una necropsia

Jesús Nicolás Cartagena Martes, 18 de noviembre 2025, 11:08 | Actualizado 12:07h. Comenta Compartir

Nueve aves fueron encontradas muertas la semana pasada en las balsas de la antigua fábrica de Española del Zinc (Zinsa), en Cartagena. Así lo trasladaron fuentes consultadas por este periódico y confirmaron por su parte portavoces oficiales de la Consejería de Medio Ambiente.

Los ejemplares fueron trasladados al Centro al Centro de Recuperación de Fauna 'El Valle', gestionado por la Comunidad Autónoma. Se trata, ratifican desde el departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez, de nueve garcetas comunes.

Los ejemplares, ratifican desde la Consejería, fueron recogidos por operarios de Cartagena Parque y entregados a los técnicos de la Comunidad. Las balsas de Zinsa están pendientes de la resolución de un proceso judicial en el que los vecinos de Torreciega reclaman a la empresa promotora que selle las balsas

Desde el Gobierno regional confirmaron a preguntas de este diario que se les practicará una necropsia a las aves que se hallaron. No obstante, informaron de que todavía es pronto para conocer el resultado de dichas pruebas, las cuales se están realizando para identificar con exactitud el motivo del fallecimiento de cada una de ellas.

Según fuentes consultadas por LA VERDAD, por el protocolo vigente contra la gripe aviar, las aves serán estudiadas también para descartar la presencia de este virus en los cadáveres. Más allá de eso, Ecologistas en Acción exige que se les practique un análisis toxicológico para determinar si en los cuerpos hay presencia de metales pesados.

No se trata de la primera ocasión en la que se encuentran aves muertas en este mismo punto, donde las mismas confunden el agua limpia con el agua mezclada con los residuos de la antigua fábrica. Al no estar las balsas selladas y permanecer expuestas al aire libre, los animales entran en contacto con líquidos con alto contenido en todo tipo de metales pesados e incluso con ácido sulfúrico.

Ya sea por contacto o por ingestión, no pocos ejemplares acaban falleciendo. Sobre todo en esta época, que es cuando recalan en el Campo de Cartagena grupos de aves que están en plena migración. Hay que recordar que en las proximidades hay varios puntos, humedales naturales o artificiales, que este tipo de animales suele frecuentar para hacer un alto en el camino, alimentarse o pernoctar.

Temas

Cartagena