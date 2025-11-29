La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El rescate del hombre en Cartagena. Ayto. Cartagena

Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena

Contactaron telefónicamente con la víctima en varias ocasiones, pero apenas podía articular palabras y la escasa información que aportaba era incoherente

LA VERDAD

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Los servicios de emergencias de Cartagena intervinieron este viernes en la localización y rescate de un hombre de 62 años que, al parecer, salió del hospital Santa Lucía durante la madrugada y se había extraviado.

El aviso se recibió sobre las 10.50 horas en la sala del 092 a través de la plataforma de emergencias del 112, con la que contactaron miembros de su familia tras recibir varias llamadas en las que su familiar les indicaba que se había caído dentro de un agujero en una zona de campo y no podía salir.

En ese mismo instante se estableció un dispositivo de búsqueda formado por agentes de Policía Local, Bomberos de Cartagena y personal de Protección Civil, que tanto por tierra como con drones por el aire, peinaron varias zonas del extrarradio de la ciudad. Fueron varias las ocasiones en que se contactó telefónicamente con la víctima, pero apenas podía articular palabras y la escasa información que aportaba era incoherente.

Ya por la tarde se unieron al dispositivo de búsqueda varios agentes de Policía Local fuera de servicio, siendo uno de ellos quien, acompañado de su perra, localizó en torno a las 19.20 horas al varón, el cual se había precipitado dentro de un agujero en una zona de descampado próxima al barrio de Los Mateos.

Inmediatamente se desplazaron al lugar varias dotaciones de los servicios de emergencias que participaban en el dispositivo de búsqueda junto a un equipo médico, que atendió a la víctima tras ser recatada del interior del agujero por los bomberos.

El hombre presentabas síntomas de hipotermia, pero se encontraba estable. Finalmente fue trasladado al hospital Santa Lucía.

