Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena
El cuerpo del fallecido, de 86 años, se halló en la diputación de Los Puertos
LA VERDAD
Martes, 14 de octubre 2025, 19:09
Un hombre encontró este martes el cuerpo sin vida de su padre, de 86 años, en una balsa ubicada en la diputación cartagenera de Los Puertos. El hallazgo se produjo a las 15 horas y no han trascendido las causas del fallecimiento.
Al lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, policías locales y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes certificaron el fallecimiento. La Guardia Civil se hizo cargo del cadáver hasta la llegada del forense.