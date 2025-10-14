La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Policía local de Cartagena, en una imagen de archivo. PABLO SÁNCHEZ/ AGM

Encuentra muerto a su padre en una balsa en Cartagena

El cuerpo del fallecido, de 86 años, se halló en la diputación de Los Puertos

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 19:09

Un hombre encontró este martes el cuerpo sin vida de su padre, de 86 años, en una balsa ubicada en la diputación cartagenera de Los Puertos. El hallazgo se produjo a las 15 horas y no han trascendido las causas del fallecimiento.

Al lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, policías locales y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes certificaron el fallecimiento. La Guardia Civil se hizo cargo del cadáver hasta la llegada del forense.

